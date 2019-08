Morto a 79 anni Alberto Sironi | commissario Montalbano perde anche il regista

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 5 agosto 2019) E'a 79, ildella serie tv del, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Fu lui a scegliere Luca Zingaretti come protagonista della fortunata serie di Rai 1. In un'intervista a Repubblica ricordava come per la parte del protagonista della serie bisognava scegliere tra tre attori: "Uno non poteva venire perché aveva litigato con la moglie e aveva un occhio nero, l'altro non ha fatto un ottimo provino, Luca invece e' stato bravissimo. La scelta di mettere un poliziotto simpatico e' ispirata dal poliziesco americano perche' per noi, fino agliOttanta, la polizia era quella fascista con il manganello in mano. Io mi sono concentrato sulla figura privata del".Una scelta che ha fatto la fortuna del personaggio.era nato a Busto Arsizio il 7 agosto del 1940. Brianzolo, innamorato della Sicilia proprio grazie ...

