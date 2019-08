Monfalcone | alla sindaca leghista non piacciono gli insegnanti di sinistra

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 5 agosto 2019) Troppi, secondo lei, fanno politica a scuola. E in classe criticano le sue ordinanze: per questo, ladi, provincia di Gorizia, Anna Cisint, ha riferito, con un post di Facebook, che valuterà l’attivazione, da settembre, di un servizio di «ascolto riservato» attraverso il Garante per i diritti dell’infanzia e della adolescenza, che potrebbe raccogliere segnalazioni e verificarne poi le conseguenze. Selvaggia Lucarelli ha parlato, su Twitter, di «prima lista di proscrizione didi» e di «spie interne» che ladistarebbe cercando per compilarla. Ma la, all’Ansa, ribatte: «Credo nelle scuole superiori ci sia senz’altro un’egemonia di. Non in tutte, ma la mia esperienza di sindaco e di mamma mi fa dire che il mondo della scuola così tanto neutrale non è. Non voglio parlare di cattivi ...

