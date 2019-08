Milano | rivolta dei migranti contro la polizia dopo incendio al Centro di accoglienza di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) Hanno aggredito una volante dellae lanciato un sassoil camion dei pompieri, intervenuti per unaldistraordinaria di via Aquila a. Per questo sette, ospiti del, sono finiti in carcere, accusati di resistenza aggravata, danneggiamento e lesioni nei confronti di due agenti di, che hanno riportato ferite alle mani e alle braccia. A confermare l’arresto il giudice Teresa Ferrari da Passano che ha deciso di emettere la misura cautelare per il “concreto pericolo di reiterazione del reato”. I giovani sono tutti incensurati, ad eccezione di uno che ha dei precedenti per spaccio. Provenienti dal Gambia e dal Senegal, in aula hanno negato di aver partecipato allascoppiatale fiamme. Secondo le ricostruzioni, l’sarebbe scaturito da ciabatte e impianti elettrici difettosi o ...

Corriere : Sassi, minacce e agenti accerchiati: la rivolta nel centro accoglienza - LegaSalvini : SASSI, MINACCE E AGENTI ACCERCHIATI: LA RIVOLTA NEL CENTRO ACCOGLIENZA - LegaSalvini : MILANO, RIVOLTA NEL CENTRO ACCOGLIENZA DURANTE L'INCENDIO: POLIZIOTTI ACCERCHIATI E AGGREDITI -