Milano e Ue in calo | sprofondo Asia Dazi e proteste affondano le borse

Milano. Sala indica gli amministratori dell’Istituzione Idroscalo e di Fondazione Scuole Civiche : Con decreto del sindaco di Milano Metropolitana Giuseppe Sala, Federico Figini, Onofrio Francioso, Paola Ofelia Francesca Guerra, Carlo Stracquadaneo e

All'idroscalo di Milano il primo Camp italiano degli All Blacks : Gli All Blacks scelgono l'Idroscalo di Milano come sede del loro primo Campus italiano. Una vera full immersion nella cultura neozelandese

Festival dei giovani di canottaggio all'idroscalo di Milano : L'Idroscalo ritorna teatro del canottaggio italiano con la trentesima edizione del Festival dei giovani al via venerdì 5 luglio.

Caldo killer in Italia : 3 morti/ Da Verona a Milano - stroncati da colpi di calore : Caldo killer in Italia: 3 morti, da Verona a Milano. Segnalazioni per malori dovuti a colpi di calore, ecco la situazione attuale.