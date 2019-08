Migranti | sbarcano in 48 a Lampedusa | “Altri sono morti in mare | anche un bimbo di 5 mesi”

Migranti - 48 sbarcano a Lampedusa : “Durante il viaggio ci sono stati morti in mare” : Ancora sbarchi a Lampedusa. Sull’isola più a sud d’Europa sono arrivate autonomamente 48 persone: tra loro 27 donne (3 delle quali incinte), 15 uomini e 6 bambini. I Migranti arrivano soprattuto della Costa d’Avorio ma anche Mali e Tunisia. A renderlo noto è Mediterranean Hope, il programma rifugiati e Migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, con alcuni post su twitter via twitter. Alcune delle persone sbarcate ...

Migranti e Ong - Seehofer a Salvini sui porti chiusi : 'Che senso ha se poi sbarcano?' : Continua a tenere banco la scelta dell'Italia di chiudere i propri porti alle Ong. Chi, nelle ultime ore, è tornato ad occuparsi della politica italiana sull'immigrazione è stato il Ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer che ha svelato le sue perplessità sulla strategia messa in atto dall'Italia, ha invitato Salvini ad aprire i porti ed ha rivelato alcuni retroscena rispetto a quelli che sarebbero stati i colloqui tra lui ed il leader ...

Dopo 6 giorni - Migranti sbarcano da Gregoretti. Li accoglieranno i vescovi ma anche Francia - Germania - Portogallo - Lussemburgo e Irlanda : Si sblocca Dopo sei giorni la situazione dei migranti a bordo della Gregoretti: Matteo Salvini concede l'autorizzazione allo sbarco dei 116 avendo avuto la "certezza" che tutti verranno ridistribuiti in alcuni paesi europei e in strutture messe a disposizione dalla Cei. E dunque, "non saranno a carico dei cittadini italiani". Ma il braccio di ferro sulla pelle di chi scappa dalla Libia non e' finito: il ministro dell'Interno ha gia' firmato il ...

Gregoretti - sbarcano i 116 Migranti. Circa 50 andranno a Rocca di Papa. Salvini : «Assegnati a 5 paesi europei» : Terminato il calvario dei 116 naufraghi salvati dalla nave Gregoretti ormeggiata al porto di Augusta: dalle 14 sono iniziate le operazioni di sbarco dopo che Salvini aveva annunciato: «Nelle...

Nave Gregoretti - porti chiusi solo per la Guardia costiera : in Salento sbarcano 80 Migranti : I porti italiani sono chiusi solo per la Nave Gregoretti della Guardia costiera: mentre i 116 migranti che si trovano sull'imbarcazione al porto di Augusta non possono sbarcare, infatti, 80 persone sono arrivate nella notte in Salento. Sulle coste del leccese si sono registrati due diversi sbarchi.Continua a leggere

Migranti - Viminale : «Da nave Gregoretti sbarcano 16 minorenni» : Via libera allo sbarco di 16 persone che si sono dichiarate minorenni (tra i 15 ed i 17 anni) dalla Gregoretti, la nave della Guardia costiera ormeggiata al molo Nato di Augusta. Lo si apprende da...

Caso Gregoretti - Germania disponibile ad accogliere Migranti : sbarcano 16 minori : Il governo tedesco si dice disponibile ad accogliere parte dei migranti attualmente a bordo della nave Gregoretti, l'imbarcazione della Guardia costiera ormeggiata al molo Nato di Augusta con 131 persone soccorse in mare negli scorsi giorni. Dal Viminale fanno sapere che intanto è stato dato il via libera allo sbarco di 16 minori che si trovavano a bordo.Continua a leggere

Caso Gregoretti - è ancora stallo : nave della Guardia costiera ad Augusta - ma Migranti non sbarcano : Prosegue lo stallo per la nave Gregoretti della Guardia costiera: l'imbarcazione è ormeggiata al porto di Augusta, ma non è ancora arrivata l'autorizzazione da parte del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per far sbarcare i 131 migranti a bordo. La Gregoretti si trova ad Augusta dalla notte tra sabato e domenica.Continua a leggere

Oltre 130 Migranti su nave Guardia Costiera. Salvini : "Non sbarcano" : Oltre 130 migranti su nave Guardia Costiera. Salvini: "Non sbarcano" Le persone sono state soccorse ieri in due operazioni in acque maltesi. Coinvolto anche un peschereccio italiano che ha assistito un gommone per Oltre 18 ore. Il Viminale ha chiesto alla Commissione Ue di coordinare la redistribuzione: "Senza accordo ...

Nave militare salva i Migranti. Salvini : "Ci pensi l'Ue o non sbarcano" : Chiara Sarra La Guardia Costiera recupera i naufraghi soccorsi da un peschereccio italiano. Ma Salvini: "Prima un ricollocamento" Ripartono le partenze dalla Libia: due barconi con a bordo quasi 300 persone sono affondati ieri al largo delle coste libiche e nelle ore precedenti un peschereccio italiano aveva recuperato in mare altri 135 naufraghi. I marinai dell'"Accursio Giarratano" avevano atteso poi quasi 24 ore in attesa di un ...

Migranti - 141 naufraghi soccorsi dalla Guardia costiera italiana. Salvini : “Non sbarcano finché non c’è accordo per redistribuzione in Ue” : La nave “Gregoretti” della Guardia costiera italiana ha preso in carico 141 Migranti ma non ha un porto dove farli sbarcare. Da ieri sera la nave, partita da Lampedusa, è in attesa di conoscere il luogo dove dirigersi, attesa che, però, potrebbe essere lunga. Matteo Salvini questa mattina ha infatti dichiarato: “Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta ...

Un altro sbarco a Lampedusa - e non c'entrano le Ong : sbarcano 77 Migranti - molte donne : Nuovo sbarco a Lampedusa dove nel pomeriggio di oggi sono sbarcati 77 migranti, tutti subsahariani. Si tratta di 37 uomini,36 donne e 4 minori, che sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza che ne ha recuperati 10, gli altri sono stati trasbordati sulla CP319 della Guardia Costiera e sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa.

Migranti - a Reggio Calabria sbarcano 42 iraniani e iracheni : arrestati 2 scafisti russi : Due presunti scafisti russi sono stati arrestati mentre fuggivano sulla strada statale 106 Jonica, accusati di essere responsabili dello sbarco clandestino di 42 Migranti iraniani e iracheni a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Sembra che la barca a vela, una 15 metri battente bandiera tedesca e presumibilmente rubata, provenisse dalla Turchia, da dove era partita una settimana fa. A bordo c’erano 32 uomini, 4 donne e 6 ...

A Pozzallo sbarcano 47 Migranti - 44 soccorsi dalla Alan Kurdi : Nuovo sbarco in Sicilia. Sono 47 i migranti, tra cui dieci donne, giunti all'alba nel porto di Pozzallo (Ragusa). Erano stati soccorsi ieri sera