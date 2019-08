Mercato Juventus | secondo AS | Eriksen allo United sblocca Pogba

CalcioMercato Juventus - in chiusura lo scambio Cancelo-Danilo : le cifre e i dettagli : Operazione in dirittura d’arrivo quella tra Juventus e Manchester City. Le ultime di Sky danno per fatto il passaggio di Joao Cancelo al Manchester City: il portoghese dovrebbe lasciare Torino in cambio del brasiliano Danilo e di un conguaglio di 30 milioni di euro. Danilo, che prima di accasarsi nel 2017 al City aveva già vestito in Europa le maglie di Porto e Real Madrid, firmerà un quinquennale a 4 milioni di euro a stagione. Il ...

CalcioMercato Juventus - Tuttosport : 'Offerti Dybala - Matuidi e Mandzukic per Pogba' : Sono ore molto concitate per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Come riportano le ultime notizie, lo scambio Dybala-Lukaku sarebbe saltato. Il giocatore sudamericano, infatti, avrebbe chiesto un ingaggio proibitivo alla dirigenza del Manchester United, dunque al momento l'Inter sarebbe favorita per garantirsi le prestazioni dell'attaccante belga che tanto piace ad Antonio Conte. Il presidente del club nerazzurro Zhang avrebbe ...

CalcioMercato Juventus - non è finita : salto lo United - nuova destinazione per Dybala! : Calciomercato Juventus- Come evidenziato nelle ultime ore di mercato, sarebbe saltato definitivamente il passaggio di Dybala al Manchester United. Il club inglese avrebbe deciso di abbandonare definitivamente la trattativa a causa delle eccessive richieste dell’attaccante argentino. Tuttavia, come evidenziato dai colleghi di “Sportmediaset“, la Juventus sarebbe pronta a confermare Dybala sul mercato proponendo al PSG […] ...

Mercato Juventus : Lukaku si allontana - sorpasso Inter : Mercato Juventus: lo stallo della posizione relativa a Paulo Dybala allontana Romelu Lukaku dalla Juventus. Ne è convinto anche il Corriedere dello Sport, che apre in prima pagina con un titolo che non lascia perplessità sullo stato attuale della trattativa, che fino a pochi giorni fa sembrava ormai essere indirizzata in favore dei bianconeri. Mercato […] More

CalcioMercato Juventus : Ultimatum a Dybala – per Paratici è out : Calciomercato Juventus: Paulo Dybala deve prendere una decisione definitiva, altrimenti il mercato bianconero rischia la paralisi. “Ultimatum a Dybala”. Questo il titolo dedicato al futuro al numero dieci bianconero a pagina undici del Corriere di Torino. Calciomercato Juventus: Ultimatum a Dybala -per Paratici è out : “Juve, oggi la Joya alla Continassa: finalmente potrà vedere […] More

CalcioMercato Juventus : Dybala tentenna e l’Inter ci riprova per Lukaku - Mandzukic vicinissimo allo United : Calciomercato Juventus, i bianconeri sempre molto attivi tra entrate e uscite. Il reparto offensivo è quello maggiormente attenzionato, ma importante è anche la questione relativa al terzino destro. Partiamo dallo scambio Dybala-Lukaku. L’argentino continua a tentennare e prendere tempo, l’Inter prova così a sondare nuovamente il terreno per l’attaccante belga. Ma, a prescindere da questa operazione, resta molto caldo ...

CalcioMercato Juventus – Mandzukic ad un passo dal Manchester United : cifre e dettagli dell’operazione : Dall’Inghilterra ne sono sicuri, Mario Mandzukic ad un passo dal Manchester United: l’operazione potrebbe essere slegata dallo scambio Lukaku-Dybala Asse caldissimo quello fra Manchester United e Juventus. Mentre i due club discutono del possibile scambio Lukaku-Dybala, si profila all’orizzonte un altro accordo. Secondo il Daily Mail, Mario Mandzukic sarebbe ad un passo dal vestire la casacca dei Red Devils. L’attaccante croato, chiuso dal ...

Mercato Juventus : clamoroso De Laurentiis su Lukaku : Mercato Juventus . Avrebbe del clamoroso quanto rivelato da Sky Sport. Il numero uno del Napoli, ha parlato ai microfoni dell’ emittente sportiva di Milano Rogoredo, ed ha svelato importanti dettagli di Mercato. Il presidente del Napoli, presente a Marsiglia per l’amichevole di questa sera al Velodrome, ha parlato così dell’amichevole e non soltanto:“Grande appuntamento, […] More

Mercato Juventus : Manchester e PSG non vogliono Dybala ma … : Mercato Juventus – Che la società bianconera avesse intenzione di sfoltire la rosa era cosa nota ormai da tempo. Ora la situazione sembra essere sempre più delineata, ed iniziano ad arrivare offerte importanti. Sulla lista dei partenti, ci sono elementi che lo scorso anno erano cruciali nello stile di gioco di Massimiliano Allegri. Le cose […] More

CalcioMercato Juventus : Sarri ha deciso - no alla cessione : Calciomercato Juventus – Nei giorni scorsi si era parlato della possibile cessione di Juan Cuadrado, ma ora le cose sembrano essere cambiate. Il bianconero, che sembrava essere destinato a fare le valigie, secondo quanto filtra in ambienti ben informati, potrebbe a sorpresa rimanere alla Juventus e giocare in un ruolo non propriamente suo. Calciomercato Juventus, […] More

CalcioMercato Juventus - il Monaco piomba sul calciatore bianconero : Calciomercato Juventus – Mattia Perin sembrava diretto in Portogallo, alla corte del Benfica. Poi è sfumato tutto all’improvviso, anche a causa delle condizioni del portiere della Juventus, che ancora deve recuperare dal guaio alla spalla. In un secondo momento Paratici ha trattato con l’Aston Villa, ma qui la discussione si è chiusa ancora prima. Adesso, secondo quanto riportato da […] More

CalcioMercato Juventus - ufficiale : Kean è un nuovo calciatore dell’Everton : Moise Kean è un nuovo giocatore dell’Everton. Lo comunica il club inglese in una nota sul proprio sito ufficiale. L’attaccante, proveniente dalla Juve, ha firmato un contratto quinquennale fino al giugno 2024. “Sono orgoglioso e onorato di indossare la maglia dell’Everton. Darò il massimo per questa squadra – le sue parole Everton Tv – Ero convinto di firmare perché l’Everton è una squadra che ...