Marsiglia – Napoli | Ancelotti | “Prova di carattere | stiamo crescendo”

L'Equipe : "Marsiglia volenteroso - ma non ha mai messo in difficoltà il solido Napoli" : L'edizione on line de L'Equipe non enfatizza la prestazione del Marsiglia nell'amichevole perduta 0-1 contro il Napoli di Ancelotti. "Il Napoli vince di misura ma non è mai stato messo realmente in difficoltà da un Marsiglia tanto volenteroso quanto incapace di creare reali occasioni da gol". L'Equipe sottolinea la presenza di numerosi tifosi al Velodrome. In tribuna c'era il nuovo acquisto Benedetto.

Il Napoli rovina la festa per i 120 anni del Marsiglia : Payet tira uno schiaffo ad Insigne - gli animi si accendono! [VIDEO] : Il Napoli batte il Marsiglia in amichevole nella serata in cui i francesi festeggiano 120 anni dalla fondazione del club: nel finale lo schiaffo di Payet ad Insigne rischia di far scoppiare una rissa Finale ad alta tensione nell’amichevole fra Marsiglia e Napoli. Partita che di ‘amichevole’ ha davvero ben poco visto che al Velodrome si festeggiano i 120 anni di storia dell’OM. I francesi vogliono dunque fare bella ...

Le 10 cose da ricordare di Marsiglia-Napoli : Il gol di Mertens. Una giocata spaziale sin dall’inizio, prima ancora che la palla parta dal piede di Insigné (come dicono in Francia) per il più classico dei tagli di Callejon. Un tempo si sarebbe detto una giocata brasiliana. Chiedere alla Kappa di ritoccare la gradazione del verde delle maglie. Mandare un telegramma di ringraziamento a Benitez in Cina. Sei anni dopo. Sempre loro. La schiacciata di Verdi. Passa accanto alla linea ...

Amichevoli - Napoli e Genoa ‘conquistano’ la Francia : sbancate Marsiglia e Bordeaux [FOTO] : Francia-Italia 0-2. Test Amichevoli oltralpe per Napoli e Genoa questa sera, in entrambi i casi il segno è 2: gli azzurri sbancano Marsiglia per 0-1, i rossoblu espugnano il campo del Bordeaxu per 2-3. Al Velodrome è Mertens a decidere la gara a ridosso del primo tempo, esattamente al 39′: il match finisce 0-1(in alto la FOTOGALLERY). Ben più ricca di gol l’altra sfida. Al 24′ il vantaggio dei liguri: Lerager serve il ...

Napoli in formissima : vince 1-0 anche a Marsiglia con Mertens : Blitz del Napoli al Velodrome di Marsiglia: altri segnali positivi della formazione di Ancelotti a venti giorni dall?inizio del campionato con la trasferta di Firenze. Gli azzurri reggono molto...

A Marsiglia il Napoli ostenta gioco e sicurezza (e vince pure : 0-1). Elmas bell’acquisto : Più convincente rispetto al Liverpool A Marsiglia si impone un Napoli ancora più convincente rispetto a quello che a Edimburgo ha dato tre palloni al Liverpool campione d’Europa. Al Velodrome è stata partita più vera (fin troppo), contro un avversario certamente meno attrezzato (anche se ai Reds mancava il tridente d’attacco) ma più determinato e anche nervosetto nel finale. Il Marsiglia di Villas Boas festeggiava i 120 anni. Il ...

Marsiglia-Napoli 0-1 p.t. / Sprazzi del Napoli di Ancelotti. Elmas bel giocatore. Gol di Mertens : È il Napoli che vuole Ancelotti quello visto a Sprazzi nel primo tempo di Marsiglia-Napoli che chiuso in vantaggio per 1-0 con gol di Mertens. Gli azzurri – stasera più sul verde – hanno messo in mostra il 19enne centrocampista macedone Elmas che ha mostrato ottima personalità, un bel tocco di palla. Ha orchestrato in mezzo al campo con Fabian Ruiz: una coppia di centrocampo dai piedi buoni, perché se sai giocare a pallone non ...

Live Marsiglia-Napoli 0-1 Callejon ispira - Mertens insacca : Ancelotti studia la partenza sprint: in campionato si comincerà subito con Fiorentina e Juventus in trasferta e il tecnico punta ad avere un Napoli già pronto. Ecco perché...

Live Marsiglia-Napoli 0-0 Test chiave per il campionato In mediana Elmas con Fabián : Ancelotti studia la partenza sprint: in campionato si comincerà subito con Fiorentina e Juventus in trasferta e il tecnico punta ad avere un Napoli già pronto. Ecco perché...

Marsiglia-Napoli in diretta dalle 21 Test chiave per il campionato : Ancelotti studia la partenza sprint: in campionato si comincerà subito con Fiorentina e Juventus in trasferta e il tecnico punta ad avere un Napoli già pronto. Ecco perché...

Marsiglia – Napoli : La formazione ufficiale degli azzurri : Confermata la formazione degli azzurri nell’amichevole contro il Marsiglia. Debutto stagionale per Fabian che farà coppia con Elmas a centrocampo. In difesa Hysaj e Luperto dal primo minuto. Napoli (4-2-3-1): Meret, Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam, Callejon, Elmas, Fabian, Insigne, Mertens, Milik. Leggi anche : L'articolo Marsiglia – Napoli: La formazione ufficiale degli azzurri proviene da Forzazzurri.net.

Marsiglia-Napoli - formazioni : esordio di Elmas. Giocano Fabian e Luperto. Davanti Mertens-Milik : C’è Elmas nella formazione del Napoli contro il Marsiglia, inizio ore 21. Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Elmas, Fabian, Insigne; Mertens, Milik. È l’esordio dal primo minuto per il macedone. Il Napoli comunica che Zielinski ha avuto un attacco febbrile ed è rimasto in albergo. L'articolo Marsiglia-Napoli, formazioni: esordio di Elmas. Giocano Fabian e Luperto. Davanti Mertens-Milik sembra ...