Marolda a Kiss Kiss Napoli | “Al Napoli manca un bomber affidabile”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 5 agosto 2019) Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio: “Ilnon fa più mistero, cerca unche dia più garanzie di Milik, che anche ieri sera non mi è parso in palla e non ha messo quella fame di gol che a lui servirebbe. E’ comunque un bravo calciatore oltre che un professionista esemplare, ma spero per ilche possa arrivare dal mercato un centravanti piú esperto che magari conosca già il calcio italiano. Così il, si avvicina prepotentemente alla Juventus.” Leggi anche : Bruscolotti a Radio: “Difesa all’italiana per il, Elmas grande prospetto”– Pazienza: “Gaetano ha bisogno di un percorso di crescita, ha delle qualità importanti” Balotelli – Possibile esperienza dall’altra parte del mondo VIDEO – Tournée: “USA we are coming!” L'articolo...