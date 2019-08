Margherita Panziera ' Starò bene' Foto sexy dopo le polemiche ' La gente parla'

Nuoto : infortunio per Margherita Panziera in vacanza. Piede fasciato per l’azzurra : A quanto pare non è un periodo particolarmente fortunato per Margherita Panziera. L’azzurra, uscita delusa dai Mondiali 2019 di Nuoto (quarta nella finale dei 200 dorso donne), ha deciso di godersi le sue vacanze a Ibiza, in compagnia dell’amica Ilaria Cusinato (atleta anche lei della Nazionale azzurra). Ebbene, una storia su Instagram mette in evidenza un piccolo incidente che ha avuto per protagonista la veneta: Piede sinistro ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera - rimandata ma non bocciata a Gwangju. Serve uno step mentale : Il Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangju (Corea del Sud) ha chiuso i battenti e per l’Italia sono stati i Mondiali 2019 di Nuoto del trionfo: 8 medaglie (3 ori, 2 argenti, 3 bronzi), 23 finalisti e 19 primati italiani assoluti battuti. Numeri che non si erano mai visti e depongono in favore dell’operato della compagine guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini. E’ evidente che alcune controprestazioni vi siano ...

Nuoto - Mondiali 2019 : la 4×100 mista femminile va in finale. Margherita Panziera : “La condizione non è delle migliori - devo limare mezzo secondo” : La mattinata dell’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) ha visto le azzurre della staffetta 4×100 mista ottenere il pass per la finale con il terzo tempo in 3’58″35, dietro a Stati Uniti in 3’55″39 e Australia in 3’58″19. In acqua Margherita Panziera, Arianna Castiglioni, Ilaria Bianchi e Federica Pellegrini, che questo pomeriggio disputerà l’ultima gara della ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera - che occasione persa! Rassegna iridata iniziata male e finita peggio : I fantasmi sono tornati, tutti assieme e alla fine l’impressione è che fossero lì già da un po’, per logorare la mente e prosciugare di energie Margherita Panziera. E’ un quarto posto che fa male, malissimo, quello della dorsista veneta ai Mondiali di Gwangju. Arrivata in Corea come una delle carte non da medaglia ma da oro per l’ItalNuoto, forte del miglior tempo mondiale stagionale, dalle tre vittorie negli scontri ...

Mondiali Nuoto 2019 – Regan Smith oro nei 200 dorso - sfuma per 5 centesimi il bronzo per Margherita Panziera : L’azzurra non riesce a salire sul podio nei 200 dorso femminili, gara vinta in scioltezza dall’americana Regan Smith Margherita Panziera fallisce l’assalto al podio nei 200 dorso femminili ai Mondiali di Gwangju, la nuotatrice azzurra chiude al quarto posto con il crono di 2:06.67. Sono cinque i centesimi che separano l’italiana dal terzo posto, ottenuto dalla canadese Masse in 2:06.67. La medaglia d’oro la ...

Nuoto - Mondiali 2019 : le prospettive di Margherita Panziera verso la finale. Smith aliena - si lotta per il podio : Nella sesta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) hanno fatto la loro comparsa gli “alieni”. Difficile definirli diversamente Caeleb Dressel, Anton Chupkov e Regan Smith. I tre primati del mondo hanno una valenza simbolica ma quello della classe 2002 dei 200 dorso ha un sapore speciale. Tutti, o quasi, avevamo scommesso che dopo il riscontro del mattino (2’06″01) l’americanina avrebbe ...

Margherita Panziera - Mondiali nuoto 2019 : “Ho fatto la mia gara e sono tranquilla. Non pensavo al record di Smith” : Margherita Panziera è in finale nei 200 dorso ai Mondiali di Gwangju. Obiettivo centrato dall’azzurra, che chiude al terzo posto la sua semifinale, che viene vinta da un’incredibile Regan Smith. L’americana realizza qualcosa di impensabile, stabilendo il nuovo record del mondo con un pazzesco tempo di 2.03.35. Un crono incredibile e che ha lasciato anche tutte le avversarie, Panziera compresa, quasi senza parole: ...

Mondiali Nuoto 2019 – Margherita Panziera in finale nei 200 dorso - Regan Smith centra il nuovo record del mondo : La nuotatrice italiana chiude al terzo posto la propria semifinale, staccando il pass per la finale dei 200 dorso Margherita Panziera si qualifica per la finale dei 200 dorso femminili ai Mondiali di Gwangju, l’azzurra chiude al terzo posto una semifinale dominata da Regan Smith. La statunitense centra il nuovo record del mondo in 2’03?35, cancellando così il precedente primato mondiale fatto segnare dalla sua connazionale Missy ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera terzo tempo nei 200 dorso in batteria. Velocissima la giovanissima Smith : Una schiarita sul fronte Margherita Panziera al termine delle batterie dei 200 dorso donne dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). L’azzurra vince la sua heat con il tempo di 2’08″51, gestendo le proprie energie e chiudendo con un sorriso la sua prova. Una condotta di gara che, dopo una prima vasca un po’ lenta (30″30), l’ha vista salire di livello nelle restanti due, per poi gestire ...

Margherita Panziera - Mondiali nuoto 2019 : “Soddisfatta per record e qualificazione della 4×100 mista mista - non per la frazione” : La staffetta italiana 4×100 mista mista si è qualificata per la finale ai Mondiali di nuoto di Gwangju con il sesto tempo in batteria di 3’44″38, che vale il nuovo record nazionale (p. prec. 3’44″85). Nella notte italiana hanno centrato il passaggio del turno Margherita Panziera, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Manuel Frigo, mentre nell’ultimo atto ci dovrebbero essere dei cambi di formazione. Di seguito ...

Mondiali Nuoto 2019 – Margherita Panziera rabbiosa dopo l’eliminazione nei 100 dorso : “mi sono piantata” : La nuotatrice azzurra ha fallito l’assalto alla finale dei 100 dorso, chiudendo undicesima nel computo assoluto dei tempi Una giornata da dimenticare per Margherita Panziera, la nuotatrice azzurra infatti ha fallito l’accesso alla finale dei 100 dorso ai Mondiali di Gwangju. La veneta ha nuotato in 59″83, classificandosi all’undicesimo posto nel computo totale dei tempi, a dodici centesimi dall’ottavo e ultimo ...

Nuoto - Mondiali 2019 : una spenta Margherita Panziera fallisce l’accesso alla finale nei 100 dorso : Piccola grande delusione per l’Italia nella seconda semifinale dei 100m dorso dei Mondiali di Nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwangju, visto che Margherita Panziera ha fallito l’accesso alla finalissima dopo una giornata cominciata già con qualche dubbio di troppo dalle batterie della mattina. Alto il tempo della veneta che non riesce ad andare oltre il 59.83 ed esce dalla competizione visibilmente scura in volto, probabilmente ...

Mondiali di nuoto 2019 – Delusione a Gwangju per Margherita Panziera : l’azzurra fuori dalla finale dei 100 dorso : Margherita Panziera rimane fuori dalla finale dei 100 metri dorso: grande Delusione per l’azzurra a Gwangju Grande Delusione a Gwangju per Margherita Panziera: la nuotatrice azzurra non è riuscita a staccare il pass per la finale dei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto 2019, in corso in Corea del Sud. Panziera ha chiuso la sua semifinale col crono di 59”83, al quinto posto della sua batteria, troppo lontana dalle migliori ...

Nuoto Margherita Panziera - Mondiali 2019 : “Speravo di fare meglio - ma sono sicura che in semifinale crescerò” : Ha preso il via il Mondiale di Nuoto di Gwangju 2019 anche per Margherita Panziera. La campionessa europea ha iniziato il suo percorso nella piscina coreana con le prime batterie dei 100 metri dorso (le semifinali scatteranno alle ore 13.54 italiane) Nuoto appena sotto il minuto, qualificandosi con il tempo di 59″99, ben lontana dalla canadese Kylie Masse, campionessa del mondo in carica, che ha completato la sua prova in ...