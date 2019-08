Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il miglior attacco è la difesa, un concetto che le grandi squadre europee hanno seguito nel confezionare le squadre per la prossima stagione.scrive un elenco deieretti dalle potenze calcistiche De Ligt con Chiellini e Bonucci alla Juve, Harry Maguire e Lindelof per il Machester United, Sergio Ramos e Raphäel Varane sempre titolari al Real. Ma tra le difese c’è anche quella del Napoli, con la nuova coppia centraleè arrivato nella formazione guidata da Carlo Ancelotti dopo essere stato acquistato dalla Roma per 36 milioni. Dopo la partenza di Raul Albiol, la ricostruzione della difesa della squadra italiana è iniziata con il greco che giocherà al centro della difesa con Kalidou. L'articolotra id’Europa ilNapolista.

napolista : Marca inserisce #Manolas e #Koulibaly tra i muri difensivi d’Europa Il quotidiano sportivo fa una carrellata delle… -