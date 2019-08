Mara Venier potrebbe essere affiancata da Romina Power a ' Domenica In'

Mara Venier punta in alto : chi vuole al suo fianco a Domenica In : Mara Venier e Romina Power, una coppia perfetta: il pubblico le adora, e la Rai starebbe pensando di mettere a frutto le loro esperienze televisive per dare nuova linfa vitale a Domenica In. Le due donne sono grandi amiche e, anche davanti alla telecamera, si sono dimostrate sempre molto affiatate. Nel 2018, Mara Venier è tornata al timone della trasmissione della Domenica e, per l’occasione, ha invitato ben due volte la Power: la cantante ...

Domenica In - l'arma segreta di Mara Venier contro Mediaset : la super vip che vuole fissa : Potrebbe essere Romina Power l'arma segreta di Mara Venier contro la concorrenza di Mediaset. Secondo il settimanale DiPiù di Urbano Cairo all’ex moglie di Albano Carrisi sarebbe stato offerto uno spazio tutto per sé all’interno del programma di Rai Uno. A quanto pare i dettagli non sono ancora stat

Antonella Clerici rifiuta Miss Italia : la protesta dei fan - il sostegno di Mara Venier : Antonella Clerici rifiuta la conduzione di Miss Italia, prevista per il prossimo 6 settembre. Esclusa dai palinsesti Rai, la presentatrice era la candidata più probabile per condurre il concorso di bellezza che in occasione degli ottant’anni ritorna alla tv di Stato. La Clerici però è apparsa piuttosto fredda di fronte alla proposta. Già in un lungo sfogo aveva dichiarato che non ci stava fare il tappabuchi. Coerentemente con quanto aveva ...

Rai - Mara Venier su Antonella Clerici : "Capisco benissimo la sua rabbia" - quel doloroso precedente : Non solo Domenica In e le novità per la prossima stagione su Rai 1, tra cui il taglio del cartellone. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Mara Venier parla anche di una sua cara collega rimasta ad ora, piuttosto inspiegabilmente, senza alcun programma a Viale Mazzini, Antonella Clerici. Zia Mara,

Mara Venier : "Non ho voluto allungare Domenica In. La porta dei sogni è show nuovo e moderno" : Mara Venier, come prevedibile, non lascia, ma raddoppia. La conduttrice, infatti, nella prossima stagione televisiva sarà impegnata sia a Domenica In, sia nel nuovo programma La porta dei sogni, in onda dal 20 dicembre in prima serata (dal 4 ottobre sarà anche su Radio 2 con quattro speciali). Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, zia Mara ha annunciato una novità per il contenitore Domenicale. Niente gioco del Cartellone, ...

Mara Venier : «Non ho voluto allungare Domenica In». E sulla Clerici : «Nessuno può capirla più di me. Anche io anni fa sono stata fatta fuori» : Mara Venier Doppio impegno televisivo per Mara Venier nella prossima stagione televisiva. Confermata al timone di Domenica In, la conduttrice veneta sarà Anche il volto de La Porta dei Sogni, nuovo show di Rai1 che verrà trasmesso a dicembre. Intervistata da Sorrisi, la “zia Mara” ha svelato alcune importanti novità sui suoi programmi, dichiarandosi tra l’altro soddisfatta del successo riconquistato nell’ultimo ...

Mara Venier fa il verso a Barbara d'Urso/ Video : 'Prove di uno spot...' : Mara Venier fa il verso a Barbara d'Urso, Video su Instagram: 'Prove di uno spot...', la battaglia della domenica pomeriggio ha inizio

Domenica In - la dura legge di Mara Venier : "Non funziona" - cosa taglia dalla trasmissione di Rai 1 : Anche d'estate, Mara Venier lavora alla prossima edizione di Domenica In, dopo lo strepitoso successo di quest'anno dello show della Domenica pomeriggio su Rai 1. E filtrano le prime novità circa la trasmissione che sarà, in onda dal prossimo 15 settembre sempre sulla rete ammiraglia di Viale Mazzin

Mara Venier : "Chiamo 'amore' tutti quelli che mi sono simpatici. Ormai per tutti sono 'zia Mara'" : Mara Venier, in queste settimane, si sta preparando ad una stagione televisiva assai impegnativa. Tra qualche mese, infatti, tornerà, per il secondo anno consecutivo, alla guida di 'Domenica In' e debutterà, in prima serata, su Rai 1 con un nuovo progetto, che porta per titolo 'La porta dei sogni'. In una lunga intervista, al settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', in edicola questa settimana, la popolare conduttrice ha spiegato, anche, perché, ...

Mara Venier : le novità di Domenica In - il ritorno di Arbore e il nuovo programma : Mara Venier torna a Domenica In: le novità del programma Mara Venier è al lavoro per la prossima edizione di Domenica In. Dopo il successo dello scorso anno la conduttrice è stata riconfermata dalla Rai. Il contenitore Domenicale ritornerà il prossimo 15 settembre e ci sarà solo una grande novità che riguarderà la parte più […] L'articolo Mara Venier: le novità di Domenica In, il ritorno di Arbore e il nuovo programma proviene da Gossip e ...

Mara Venier fa una confessione clamorosa sul Festival di Sanremo : Mara Venier condurrà Sanremo 2020? La risposta della conduttrice Il 15 settembre Mara Venier tornerà in onda su Rai1 con Domenica In. Dopo il successo della passata stagione la conduttrice veneta è stata riconfermata al timone dello show della prima rete e sarà impegnata anche in prima serata e in radio. La presentatrice di Rai1 ha parlato a sorpresa anche di una possibile conduzione del Festival si Sanremo e lo ha fatto a modo suo con una ...

Mara Venier in rosso per il matrimonio del figlio Paolo Capponi : La conduttrice ha festeggiato insieme alla famiglia il matrimonio del figlio Paolo Capponi con la compagna Valentina: i due...

Mara Venier - raggiante in rosso per le nozze del figlio Paolo Capponi : Fiori d’arancio in casa Venier, per l’attesissimo matrimonio di suo figlio Paolo Capponi. Proprio in queste ore, l’uomo ha sposato la sua Valentina, la compagna da cui ha avuto il piccolo Claudio. Era stata proprio Mara Venier, nei giorni scorsi, a rivelare la lieta novella: tutti stavamo infatti aspettando le nozze del suo secondogenito, un uomo che ha sempre preferito rimanere lontano dalle telecamere e che, per questo ...