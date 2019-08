“Ma lì che hai?” Elena Santarelli posa in bikini | ma il dettaglio viene notato

Un tifoso : “Marotta lavora per la Juve”. Spunta il like che non ti aspetti : Il tifoso Giuseppe Francavilla ha taggato il protagonista del like nel suo post contro il dirigente nerazzurro. L’ “invito” è stato accolto in breve tempo Marotta Juve – Sui social basta un click per rendere noto a tutti il proprio pensiero. Il post “Dispiace dopo solo un anno. Nessuno si ricorda che siamo in Champions grazie a te. Marotta lavora per la Juve. È per questo che ha deciso di mandar via un ...

“Ma perché la chiamate così?”. Emma Marrone sempre più in versione hot. E scatta il soprannome ‘sexy’ : Cantante bravissima ma ora anche attrice e, stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram, anche sex symbol. Stiamo parlando di Emma Marrone, che non ci pentiamo di definire artista a trecentosessanta gradi. Sono passati anni ormai dal successo nel talent show Amici (aveva infatti solo diciotto anni) e ora la sua è carriera di grandissimo successo, con tantissimi fan e seguaci in giro per tutta Italia. Che la seguono non solo per le ...

Russia - nuove proteste in Russia : 600 fermi. Tra loro anche la “Madrina” Sobol : nuove manifestazioni contro l’esclusione dei candidati dell’opposizione. Aperta un’indagine per riciclaggio contro il leader Navalny

Milan - che fine ha fatto Yonghong Li? Marco Fassone svela : “Mai più sentito - ma so che ha perso 250 milioni” : L’ex amministratore delegato del Milan è tornato a parlare della gestione Yonghong Li, rivelando alcuni retroscena Un Milan nuovo di zecca rispetto a quello di un anno fa, con una squadra dirigenziale all’altezza di un club glorioso come quello rossonero. LaPresse/Spada Tutto il contrario di quanto avvenuto durante la gestione di Yonghong Li, artefice di un dissesto che la società di via Aldo Rossi continua a pagare con ...

Kristen Stewart : “Parlo con i fantasmi. Percepisco un’energia - anche con le persone : la gente “Macchia” le stanze in cui vive” : Kristen Stewart ha interpretato una medium nel film Personal Shopper di Oliver Assayas, parte che ha definito una delle più ‘estreme’ della sua vita. Ma l’attrice ha dichiarato di percepire “strane presenze” anche nella vita reale e alla domanda “Credi ai fantasmi?”, ha risposto senza esitazione: “Parlo con loro – ha detto l’attrice a Vanity Fair Usa –. Se mi trovo in una città piccola e strana a ...

“Ma sei scheletrica”. Paola Barale troppo magra - la foto preoccupa i fan : Paola Barale magrissima, i fan si preoccupano. La ex velina di Mike Bongiorno, che ha raggiunto il successo come sosia di Madonna, ha superato i 50 anni ma non li dimostra. Da sempre ha un fisico asciutto e tonico, reso perfetto da un’attività fisica costante. Negli ultimi tempi, però, come riportano alcuni siti di gossip, la Barale mostra una magrezza innaturale e insana. La ex moglie di Gianni Sperti, infatti, appare molto dimagrita, troppo. ...

Sabrina Ghio : “Cacciata da un ristorante sardo perché non vogliono bambini”. Il locale : “Malinteso” : L'ex volto di Amici e Uomini e Donne ha sollevato un polverone mediatico scagliandosi contro il ristorante Tanit, in Sardegna, che avrebbe respinto lei e il compagno perché con loro c'era sua figlia Penelope: "Non vogliono bambini, è vergognoso". Contattato da Fanpage.it, il locale nega di condurre una politica che respinge i più piccoli, definendo l'accaduto un semplice malinteso. La Ghio si è successivamente scusata per l'attacco al turismo ...

Copertina Der Spiegel schernisce “Mad” Johnson. BBC : PM irrita Ue : La Bbc gli ha dedicato diversi minuti oggi e questo dimostra quanto i britannici si rendano conto dell'effetto che fa sugli europei la salita al potere in Gran Bretagna di Boris Johnson: "li irrita", ha spiegato la conduttrice. Al centro dell'attenzione della tv britannica c'è la Copertina, non proprio lusinghiera, dedicata al loro neo premier dal tedesco Der Spiegel. Un Boris "il rosso" con le orecchie a sventola, un dente mancante e il titolo ...

Il Movimento 5 Stelle dice che i suoi iscritti hanno approvato il “Mandato zero” e le altre novità proposte da Luigi Di Maio : Si sono concluse oggi le votazioni sulle riforme allo statuto del Movimento 5 Stelle proposte dal capo politico Luigi Di Maio. Con un post sul blog ufficiale, il Movimento ha annunciato che tutte le proposte – compresa la più nota,

M5s - gli iscritti approvano tutte le modifiche proposte da Di Maio : passa anche il “Mandato Zero”. Espresse 123mila preferenze : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno approvato tutte le cinque proposte di modifica all’organizzazione del partito proposte da Luigi Di Maio e messe al voto sulla piattaforma Rousseau, compresa la novità del cosiddetto “Mandato Zero” per consiglieri comunali e provinciali. In totale, sono state oltre 123mila le preferenze Espresse per tutti i cinque quesiti messi al voto dal capo politico, come annunciato sul Blog delle ...

Un “Martemoto” sulla Terra : riprodotte in laboratorio le scosse che si avvertirebbero sul pianeta rosso : Nel lontano Sol 128 il sismografo marziano Seis (Seismic Experiment for Interior Structure), portato sul pianeta rosso dalla sonda InSight della Nasa, rilevava quello che fu battezzato il primo “Martemoto”. sulla Terra era il 6 aprile 2019 e da allora gli scienziati si sono messi al lavoro per studiare le scosse del terreno su Marte. In un certo senso – spiega Marco Dian su Media INAF – le letture della sonda hanno portato avanti la ...

M5S - Di Maio presenta il “Mandato zero” per i consiglieri (non per i sindaci) e l’esperimento delle liste civiche. Si vota su Rousseau : Un “mandato zero” per “premiare” i consiglieri comunali definiti “coraggiosi” e la possibilità di “sperimentare” l’alleanza con liste civiche legate a comitati con cui “si è collaborato in alcuni territori“. Luigi Di Maio presenta sul Blog delle Stelle la riorganizzazione del M5S e la relativa votazione sulla piattaforma Rousseau. Due proposte attese, che se ratificate dalla base ...

Salvini avverte M5s : “Mancanza di fiducia anche personale - finestra elettorale sempre aperta” : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, lancia da Helsinki un chiaro avvertimento ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle e a Luigi Di Maio: "C'è mancanza di fiducia ora, anche personale". Il segretario del Carroccio non esclude neanche il ritorno al voto, facendo riferimento alla finestra elettorale: "La finestra è sempre aperta".

Andrea Camilleri - la sua ironia sui fan di Montalbano nel 2018 : “Ma perché lo guardate? Mi fate paura” : Ventidue febbraio 2018. Andrea Camilleri è in viale Mazzini per la presentazione del film La mossa del cavallo, tratto dal suo omonimo romanzo. Lo scrittore siciliano, a un certo punto, fa un paragone tra la pellicola e la serie tv con Montalbano, che nelle ultime due puntate di quell’anno aveva raggiunto grandi ascolti. “Beh, io di fronte a tanto consenso provo un po’ di paura. Non è che questi fan me li ritrovo sotto le ...