L’uomo del giorno – Stefano Sensi | Inter grande opportunità | è l’anno della consacrazione?

L’uomo del giorno – Buon compleanno Giovanni Di Lorenzo - dalla gavetta al Napoli : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche, in particolar modo è il compleanno di Giovanni Di Lorenzo, dalla gavetta alla maglia azzurra il passo è stato breve per il difensore. Viene notato dalla Reggina che però lo manda in prestito al Cuneo, torna in amaranto e diventa un grande protagonista confermandosi come uno dei migliori, passa al Matera ma ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Osvaldo Ardiles - ex stella dell’Argentina : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati di calcio e delle statistiche in particolar modo è il compleanno dell’ex stella dell’Argentina Osvaldo Ardiles. Fu campione del mondo nel 1978 con la Nazionale argentina, da calciatore dopo alcune esperienze in Argentina ha indossato maglie importanti come quelle di Tottenham, Psg, poi in Inghilterra con le ...

L’uomo del giorno – Marco Giampaolo - il Milan nella sua strada : è l’occasione della vita : La rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata all’attuale allenatore del Milan Marco Giampaolo, che compie 52 anni. Prima occasione della carriera in panchina, per lui, in una ‘big’, dopo i begli anni alla Sampdoria. Ma la storia di Giampaolo parte molto dietro. Da calciatore non arriva mai in Serie A, anzi tocca con mano la cadetteria ma solo per poco, con la maglia della Fidelis Andria. ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Domenico Berardi - carriera al di sotto delle aspettative : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è il compleanno dell’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi. Ha legato fino al momento la sua carriera al Sassuolo, si tratta infatti del miglior realizzatore della storia del club neroverde, è un attaccante che può essere schierato in vari ruoli del reparto avanzato ma si mette in mostra maggiormente da esterno, è bravo a rientrare e tirare, ha disputato anche ...

L’uomo del giorno – Antonio Conte : grinta - personalità e mentalità vincente. E il passaggio all’Inter… : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Antonio Conte, ex calciatore ed attuale allenatore dell’Inter che compie 50 anni. Molto discusso proprio il suo approdo in nerazzurro quest’estate, dopo una vita alla Juventus, rivale storica, tra campo e panchina. Il grande passo in bianconero avviene nel 1991, dopo ben sette anni nella sua città, Lecce, in cui esordisce neanche 17enne ma ...

L’uomo del giorno Buon compleanno Adriano Galliani - una vita al Milan : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno do Adriano Galliani, giornata importante per gli appassionati delle statistiche. Ha legato la sua carriera al Milan, in 31 anni da dirigente dei rossoneri ha contribuito a rendere il Milan un club vincente, ha conquistato 29 titoli, ha portato in rossonero tantissimi campioni: Van Basten, Weah, Desailly solo per citare nomi ...

La foto del ragazzo bendato mostra la violazione di Costituzione e diritti delL’uomo : Nelle ultime ore diversi giornali hanno pubblicato la foto di Gabriel Christian Natale-Hjorth mentre si trova in una caserma dei carabinieri di Roma: Natale-Hjorth è il ragazzo statunitense di...

Carabiniere accoltellato - Varriale identificò L’uomo derubato un’ora prima della chiamata al 112 L’audio : Su ordine del maresciallo Sansone, prima delle telefonate, il collega di Mario Cerciello Rega era in piazza Mastai dove è stato identificato Sergio Brugiatelli. Nell’ordinanza di convalida dell’arresto dei due americani tutti i passaggi controversi

Carabiniere accoltellato - Varriale identificò L’uomo derubato un’ora prima della chiamata al 112 : Su ordine del maresciallo Sansone, prima delle telefonate, il collega di Mario Cerciello Rega era in piazza Mastai dove è stato identificato Sergio Brugiatelli. Nell’ordinanza di convalida dell’arresto dei due americani tutti i passaggi controversi

Carabiniere accoltellato - Varriale a colloquio con L’uomo derubato un’ora prima della chiamata al 112 : Su ordine del maresciallo Sansone, il collega di Mario Cerciello Rega era in piazza Mastai a parlare con Sergio Brugiatelli prima della telefonata alla centrale operativa. Nell’ordinanza di convalida dell’arresto dei due americani tutti i passaggi controversi

Earth Overshoot Day - oggi L’uomo ha utilizzato tutte le risorse naturali dell’anno : stiamo usando 1 - 75 pianeti Terra all’anno : oggi, 29 luglio, l’uomo ha utilizzato tutte le risorse naturali dell’intero anno. Questo il risultato delle analisi del Global Footprint Network, l’organizzazione di ricerca internazionale che ha avviato – e continua a portare avanti – i calcoli per la contabilità delle risorse naturali attraverso l’Impronta Ecologica. Questo indicatore tiene traccia della domanda dell’uomo per le aree biologicamente produttive che forniscono risorse naturali e ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Mircea Lucescu - ex Inter e Brescia : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, giornata importante per gli amanti delle statistiche, è il compleanno dell’allenatore Mircea Luscescu. E’ un personaggio vincente, ha infatti conquistato 8 titoli di calciatore e ben 34 da allenatore. Dopo la carriera da calciatore inizia quella da allenatore, le prime esperienze sono in Romania, poi arriva in Italia grazie alla chiamata del Pisa. Altre ...

Il mistero delL’uomo dal costume blu : ricerche serrate della Guardia Costiera - ma non c’è nessuna denuncia di scomparsa : Nel tardo pomeriggio di ieri, soprattutto a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni meteo, si sono registrate numerose richieste di intervento alla sala operativa della Capitaneria di porto di Gaeta, per diportisti e bagnanti in difficoltà in mare e sulle spiagge di tutto il litorale pontino. E’ quanto riferisce una nota della Guardia Costiera che evidenza, in particolare, la telefonata dell’assistente bagnanti ...

L’uomo del giorno - Massimo Cellino : presidente vulcanico e…superstizioso : Massimo Cellino è un personaggio che ha fatto molto discutere negli ultimi anni. Amato e odiato dovunque sia stato, l’imprenditore cagliaritano è attualmente il presidente del Brescia. Nato il 28 luglio 1956, Cellino compie oggi 63 anni. E’ principalmente un imprenditore agricolo: gestisce diverse aziende in Sardegna. Si è avvicinato al mondo del calcio all’inizio degli anni ’90. Nel 1992 ha acquistato il Cagliari ...