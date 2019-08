Luglio potrebbe essere stato il mese più caldo mai registrato

Manifest ultima puntata 31 Luglio - anticipazioni : i passeggeri potrebbero morire nel 2024 : Nella prima serata di mercoledì 31 luglio Canale 5 trasmetterà i quattro episodi conclusivi della prima stagione di Manifest, la serie statunitense in onda sull'emittente NBC. Contrariamente alla programmazione annunciata giorni fa quando erano previsti due episodi il 31 luglio - seguiti dal debutto dello spin-off di Grey's Anatomy, Station 19 - e gli ultimi due il 7 agosto, Mediaset ha optato per una 'maratona' che si protrarrà fino a ben oltre ...

Il Black Shark 2 Pro è pronto per debuttare il 30 Luglio e potrebbe impiegare il SoC Snapdragon 855 Plus : Black Shark 2 Pro è pronto per essere lanciato in Cina il 30 luglio, come annunciato ufficialmente dalla società su Weibo. Il terzo smartphone da gaming di Black Shark dovrebbe essere alimentato dal nuovo SoC Snapdragon 855 Plus annunciato da Qualcomm qualche giorno fa. L'articolo Il Black Shark 2 Pro è pronto per debuttare il 30 luglio e potrebbe impiegare il SoC Snapdragon 855 Plus proviene da TuttoAndroid.

CorSera : Verdi potrebbe essere con il Torino il 25 Luglio : Per il Corriere della Sera Simone Verdi è sempre più vicino al Torino di Mazzarri. Ci sarebbe anche una data per vederlo giocare con la nuova maglia: il 25 luglio. E’ prevista in quel giorno la sfida al Moccagatta di Alessandria, alla presenza di 40mila tifosi. Verdi è già passato per il Torino, nella stagione 2011/12. Faceva parte di un’operazione che portò Gianmario Comi in rossonero. Mazzarri non ha fatto il suo nome ...

Secondo una teoria cospirativa Fortnite potrebbe essere hackerato il 6 Luglio : Se giocate a Fortnite potreste aver sentito una strana teoria cospirativa Secondo cui a partire dal 6 luglio un hacker potrebbe cancellare tutte le skin del Battle Royale.Secondo quanto riportato da Fortnite Intel, "antisnow", il nome dell'hacker, starebbe per fare un attacco al gioco di Epic Games. A quanto pare però si tratterebbe solo di una storia inventata da alcuni YouTuber per avere più visualizzazioni sul loro canale.Il primo YouTuber a ...

Il Segreto al 12 Luglio : Lamberto sparerà a Prudencio che potrebbe morire : Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola il Segreto, durante le puntate della prossima settimana che andranno in onda il pomeriggio su Canale 5 da lunedì 8 luglio a venerdì 12 luglio, ci saranno nuovi colpi di scena. In particolare, Lamberto si accanirà così tanto contro Prudencio che ridurrà in fin di vita con un colpo di fucile. Ma non è tutto, perché grazie alle anticipazioni spagnole abbiamo avuto modo di sapere che nella prossima ...

Anticipazioni Una Vita al 12 Luglio : Blanca potrebbe rifugiarsi in convento : Arrivano interessanti novità dalle Anticipazioni di Una Vita della prossima settimana. Dall'8 al 12 luglio la telenovela spagnola tornerà in onda su Canale 5 nei pomeriggi dal lunedì al venerdì, mentre si sposterà su Rete 4 per il tradizionale appuntamento del sabato sera. Ciò permetterà un ampio sviluppo delle trame che si concentreranno ancora sullo stato d'animo di Blanca, alle prese con le pressioni della 'bigotta' Cristina. Quest'ultima ...

Il Segreto anticipazioni settimana 8-12 Luglio : Prudencio potrebbe venire assassinato : Una nuova settimana giunge per le anticipazioni sulle puntate della soap Il Segreto. La telenovela che non verrà trasmessa più, almeno per il momento, durante il serale su Rete 4. Sarà presente però ogni pomeriggio su Canale 5 e ci terrà compagnia durante l'estate. Grazie alle anticipazioni spagnole vedremo quanto Lamberto sarà accanito contro Prudencio. Quest'utimo verrà ridotto in fin di vita da un colpo di arma da fuoco. Il Segreto, trame ...

Napoli - James Rodriguez potrebbe raggiungere gli azzurri a Dimaro il 20 Luglio : È il Napoli una delle assolute protagoniste di questo calciomercato. Dopo l'ufficialità, avvenuta nella giornata di ieri, per Kostas Manolas, acquistato dagli azzurri per 36 milioni di euro, De Laurentiis adesso si concentrerà su altri obiettivi di mercato. In cima alla lista degli acquisti del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, ci sarebbe da tempo James Rodriguez, talentuoso trequartista del Real Madrid. La stella della Colombia ...

CorSport : James potrebbe arrivare a Dimaro il 20 Luglio. Ma dipende dal Real : Per vendere al massimo possibile James Rodriguez Florentino Perez puntava sulla Coppa America, scrive il Corriere dello Sport. Sperava che il colombiano andasse il più avanti possibile perché il suo prezzo potesse salire e su di lui potessero arrivare altre offerte. Ma l’avventura di James è finita ai calci di rigore contro il Cile e non ci sono altri club capaci di spingersi oltre quello che è disposto a fare il Napoli. Sul colombiano c’era una ...

Anticipazioni Un posto al sole inizio Luglio : Serena potrebbe cambiare parere su Arena : L'arrivo di Leonardo Arena nelle trame di Un posto al sole sta scatenando la curiosità dei fan della soap partenopea, ansiosi di scoprire quale sia il mistero di cui è portatore. Nelle recenti puntate trasmesse su Rai 3, l'amico di Tommaso è entrato nella vita di Serena e il loro rapporto andrà ulteriormente rafforzandosi nel corso della prossima settimana. Le Anticipazioni relative al periodo compreso dal 1° al 5 luglio confermano, infatti, che ...

Doppia data fattura elettronica 2019 da Luglio : come potrebbe cambiare : Doppia data fattura elettronica 2019 da luglio: come potrebbe cambiare Arrivano novità sulla fattura elettronica direttamente dall’Agenzia delle Entrate: dal primo luglio 2019 dovrebbe scattare la “Doppia” data; l’aggiornamento è avvenuto con la circolare 14/E dell’AdE. fattura elettronica: dal primo luglio scatta la Doppia data Dunque, dal prossimo primo di luglio dovrebbe scattare un’importante novità per quanto riguarda la ...

Sony potrebbe lanciare Xperia 1s e Xperia 1v con display LCD e Snapdragon 855 il 9 Luglio : Sony sarebbe in procinto di lanciare due nuovi smartphone il prossimo 9 luglio e dovrebbero chiamarsi rispettivamente Xperia 1s e Xperia 1v. L'articolo Sony potrebbe lanciare Xperia 1s e Xperia 1v con display LCD e Snapdragon 855 il 9 luglio proviene da TuttoAndroid.