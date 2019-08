Lo schiaffo di Payet a Insigne finisce in homepage su Marca

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2019) ¿Quién dijo amistoso? Tremendo tortazo detras un entradón de roja Chiamale amichevoli, direbbe Henry Roth. Lone rifilato ieri da– che è stato bravo a non reagire – è finito insu. Assurdo il comportamento dell’arbitro Pignard che ha ammonito entrambi i calciatori e non ha punito con il rosso l’attaccante del Marsiglia di Villas Boas. Che avrebbe meritato il rosso per la sola entrataccia su Younes. L'articolo LodiinsuilNapolista.

