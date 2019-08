LIVE MotoGP | Test Brno 2019 in DIRETTA | Valentino Rossi prova nuove soluzioni per la

Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dei– La vittoria di Marquez del GP Repubblica Ceca Buongiorno e bentrovati alladei(Repubblica Ceca), riservati alla classe. Sul tracciato ceco scenderanno i team della classe regina perre nuovi componenti e varare cambiamenti tecnici in vista di quel che sarà. Honda e Ducati saranno a lavoro per continuare nella loro fase di sviluppo. Il team campione del mondo, trascinato da uno straordinario Marc Marquez, sta comandando anche questo campionato e dunque a Tokyo si continua nella sperimentazione, volendo migliorare alcuni aspetti relativi all’elettronica, come sottolineato proprio dal n.93, poco dopo il suo trionfo sull’asfalto ceco. Non sarà da meno la Rossa, che nel corso del weekend ha messo in mostra una nuova carena. Il team di Borgo Panigale ...

