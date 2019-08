Lega : Salvini - ‘soldi Savoini per gelati a mio figlio su moto acqua’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Con i 150mila euro che secondo alcune rivelazioni Gianluca Savoini avrebbe ricevuto dopo un viaggio in Marocco “ho comprato i gelati per mio figlio che è poi è andato sulla moto d’acqua”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Senato per il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis, risponde alla domanda di un giornalista. L'articolo Lega: Salvini, ‘soldi Savoini ...

Lega-M5s - Salvini all'attacco : "Sono stufo degli attacchi Dibba-Di Maio - la pazienza finisce" : Dopo aver lasciato la Romagna, Salvini fa tappa alla festa della Lega a Colico e torna a strigliare i compagni di governo, alla vigilia del voto sul dl sicurezza bis e della mozione sulla Tav dei pentastellati. Poi attacca: "I nemici della Autonomiasono alcuni politici ladri e incapaci del sud"

Matteo Salvini - i fedelissimi di Giovanni Toti tentennano su aiutare la Lega : governo vicino alla crisi? : I Totiani verranno ben presto messi alla prova. L'occasione perfetta per vedere se i "traditori" di Forza Italia fanno sul serio è il voto di fiducia sul decreto Sicurezza-bis, che la Lega vuole approvare a tutti i costi prima che il Senato chiuda per ferie, e la mozione sul Tav. Fino ad ora sembra

Mauro Casciari - conduttore Rai : ‘Se Salvini parlasse coi rutti la Lega salirebbe al 43%’ : Un conduttore radiofonico e inviato tv della Rai posta su Twitter un messaggio molto critico nei confronti di Matteo Salvini e, magicamente, il suo nome comincia a rimbalzare su social network e canali mediatici. Tutto merito del leader della Lega che gli regala alcune ore di ‘celebrità’ rendendolo protagonista di un contro-post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Si tratta della ex Iena Mauro Casciari, ora conduttore del programma radiofonico ...

Lega : Morani - ‘Salvini risponda su Savoini’ : Roma, 4 ago. (AdnKronos) – “Visto che il ministro è in vena di risposte, potrebbe rispondere anche al giornalista di Report che gli ha chiesto perché ha mentito su Savoini. Forza Capitano coraggioso dicci la verità una volta tanto”. Così su Twitter la deputata del Pd Alessia Morani. L'articolo Lega: Morani, ‘Salvini risponda su Savoini’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Lega : disastri e fannullone - botta e risposta Salvini-Renzi : Roma, 4 ago. (AdnKronos) – botta e risposta via Twitter tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e l’ex premier Matteo Renzi. “Il Pd -attacca il primo- dopo anni di disastri, pretenderebbe di cacciare la Lega con una raccolta di firme (e litigano pure). Geniali, no?”“I disastri -replica il secondo- li hai fatti tu, omonimo. Azzerato il Pil, creato clima d’odio, assente in Europa. Restituisci i ...

Lega : De Micheli - ‘stop discussioni su firme contro Salvini’ : Roma, 4 ago. (AdnKronos) – “Basta con queste discussioni ridicole sulle firme. Più siamo meglio è, più firme ci sono meglio è, più si dice la verità meglio è”. Lo afferma la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli. “Nessuno -aggiunge- impedisce o ha impedito nulla a nessuno. Gli avversari sono fuori di noi. Occupiamoci delle persone, dei lavoratori, degli studenti, dei pensionati, delle imprese. Questo si aspettano ...

Salvini in consolle fa il deejay tra le cubiste : parte l’inno d’Italia e il leader della Lega reagisce così : Matteo Salvini torna in consolle al Papeete beach di Milano Marittima. A torso nudo, in costume da bagno, il leader leghista si è immerso tra la folla che gremisce la spiaggia e ha raggiunto il deejay in consolle. Il ministro dell’Interno, un cocktail in mano, ha posato per foto e selfie, poi ha indossato le cuffie mentre partiva in sottofondo l’inno di Mameli, cantato dai giovani in spiaggia ma non dal leader della Lega. Dopo ...

Matteo Salvini - il secco "no" a Giorgia Meloni : la rivelazione di fonti ai massimi livelli della Lega : Un grande "no" al polo sovranista. Un grande "no" che sarebbe arrivato da Matteo Salvini in persona, il quale in caso di elezioni è determinatissimo a correre da solo, senza alleanze ed apparentamenti. Di sicuro non con Forza Italia e Silvio Berlusconi, ma - secondo un retroscena di affaritaliani.it

Giustizia - Salvini : “Tre gradi di giudizio in 4 anni”. Caiazza (Ucp) : “Cronometro non ha senso. La Lega spieghi veti a riforma” : “Io speravo in una riforma più efficace e coraggiosa di quella che ci hanno sottoposto. Che non accorcia processi, che non garantisce galera certa agli spacciatori, noi vogliamo togliere le attenuanti generiche… Bonafede si arrende allo status quo, parla di processi di 6 anni. Noi pensiamo che i tre gradi di giudizio si possono concludere in quattro anni, per esempio”. Matteo Salvini, in una lunga intervista al Corriere della ...

Salvini gela la Meloni e Toti Lega da sola in caso di elezioni : Altro che polo sovranista con Fratelli d'Italia e la nascente formazione politica di Giovanni Toti, in caso di elezioni politiche anticipate il piano di Matteo Salvini è quello di andare alle urne da solo e senza alcuna alleanza elettorale. A rivelarlo fonti ai massimi... Segui su affaritaliani.it

Lega : Zingaretti - inviati a circoli moduli per petizione contro Salvini : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Parte la raccolta di firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione ‘Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti!’. A tutte le federazioni e ai circoli del Pd sono stati inviati i moduli per la raccolta di firme per sostenere la mozione di sfiducia che il Partito democratico ha presentato in Parlamento nei confronti di Matteo Salvini”. Lo scrive su ...

Salvini - Durigon (Lega) : “La parola ‘zingaraccia’? Non è dispregiativa - è solo un intercalare” : Spiegazione ‘sui generis’ fornita dal sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, alla espressione “zingaraccia’destinata alla ruspa“ utilizzata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini per definire una donna che, in un reportage del Giornale nel campo rom di via Monte Bisbino, alla periferia nord di Milano, viene immortalata mentre lo minaccia. Ospite di “In Onda”, su La7, Durigon commenta: “Io penso che, ...

Lega : De Micheli - ‘grande mobilitazione per passo indietro Salvini’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – ‘Fino a quando si può continuare a sopportare l’arroganza di un ministro dell’Interno che passa le proprie giornate a fare il bulletto con chiunque non la pensa come lui, dai giornalisti alle opposizioni? Il Pd, come ha giustamente annunciato dal segretario Zingaretti, ha avviato un grande dibattito pubblico per la costituente delle idee e promuove una raccolta di firme nelle Feste ...