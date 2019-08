Lega-M5s | Salvini all' attacco | Sono stufo degli attacchi Dibba-Di Maio | la pazienza

Rider - intesa M5s-Lega su bozza di decreto : “Compenso sarà un mix tra la paga oraria e il cottimo”. Che Di Maio voleva vietare : La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il decreto con le tutele per i Rider. Secondo l’Ansa, M5s e Lega hanno trovato un’intesa sul testo. I cui contenuti rischiano però di non soddisfare i fattorini in bici e scooter, ai quali più di un anno fa Luigi Di Maio aveva promesso – a valle di un tavolo di concertazione con le piattaforme – un contratto collettivo nazionale, un “salario minimo ...

Rider - intesa M5s-Lega : ok a copertura Inail e mix cottimo-paga oraria : La norma dovrebbe entrare in un decreto legge insieme a norme su crisi aziendali e sulle tutele delle categorie deboli

Lega-M5S - crisi d'agosto rinviata : lo scontro si sposta sulla manovra : Ultima settimana di wrestling, a Camere aperte, tra Di Maio e Salvini. Ma non c'è da attendersi tregue ferragostane perché in riva al mare o sopra una montagna, meglio se esposti al...

Lega-M5S - crisi d'agosto rinviata : lo scontro si sposta sulla manovra : Ultima settimana di wrestling, a Camere aperte, tra Di Maio e Salvini. Ma non c'è da attendersi tregue ferragostane perché in riva al mare o sopra una montagna, meglio se esposti al...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Sono stanco di litigare. Scriviamo insieme la manovra e continuiamo a cambiare il Paese” : “Io sono stanco di litigare. E così la pensano anche tutti gli italiani che incontro ogni giorno”: parola di Luigi Di Maio che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha commentato così il rapporto con l’alleato di Governo Matteo Salvini alla vigilia di una settimana che si preannuncia campale per la tenuta dell’esecutivo gialloverde in virtù dell’arrivo al Senato del Decreto sicurezza bis, delle mozioni ...

Governo - Fico : normali le divisioni tra M5s e Lega : Fico: MoVimento 5 Stelle e Lega sono due forze politiche totalmente diverse, si basano esclusivamente su un contratto di Governo

Governo - cambiamento impossibile Con Lega-M5S - nessuna svolta : Rispetto al passato, né la Lega né il M5S hanno un’idea diversa del modo di governare. Infatti non hanno introdotto nessun serio cambiamento perché non hanno saputo in che direzione cercarlo... Segui su affaritaliani.it

Di Maio a Bari - incontro blindato con 800 deLegati M5s. Attivista protesta : "Cosa abbiamo da nascondere?" : Il vicepremier è chiuso in un cinema con gli attivisti ma all'esterno la protesta di un iscritto storico che si strappa il bracciale per accedere al vertice: "Eravamo per lo streaming e ora ci chiudiamo"

Lega-M5s - i cinque senatori che potrebbero far cadere il governo : a loro la decisione sul decreto Sicurezza : Martedì 6 agosto sarà il giorno fatidico, quello che decreterà le sorti di questo governo, nonché il giorno della fiducia al decreto Sicurezza bis. Solo due giorni fa la maggioranza ha guadagnato un altro senatore, Emma Pavanelli (M5S), ripescata in Umbria - ricorda Il Corriere della Sera - per manc

Sondaggi elettorali - nuovo record per la Lega : Salvini sfiora il 39% - M5s crolla sotto il 15% : Un Sondaggio realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore mette in risalto la continua ascesa della Lega, che raggiunge il record dei consensi, sfiorando il 39%. Prosegue il crollo del Movimento 5 Stelle, ora addirittura al di sotto del 15%. Gli italiani, inoltre, vogliono mettere fine all'esperienza del governo e andare ad elezioni anticipate.

Giustizia : Verini - Lega e M5S due estremismi che si combattono : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “Alle risse quotidiane su Tav, Europa, sicurezza, manovra, autonomie, si è aggiunta quella sulla Giustizia, terreno di scontro incandescente tra Lega e 5 Stelle, due estremismi che si combattono”. Lo afferma Walter Verini, componente Pd della commissione Giustizia della Camera e Antimafia. ‘Da un lato ‘spiega- la Lega, che colpisce gli immigrati e strizza l’occhio a misure ...

Giustizia : Verini - Lega e M5S due estremismi che si combattono : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “Alle risse quotidiane su Tav, Europa, sicurezza, manovra, autonomie, si è aggiunta quella sulla Giustizia, terreno di scontro incandescente tra Lega e 5 Stelle, due estremismi che si combattono”. Lo afferma Walter Verini, componente Pd della commissione Giustizia della Camera e Antimafia. ‘Da un lato ‘spiega- la Lega, che colpisce gli immigrati e strizza l’occhio a misure ...

Giustizia - sì alla riforma “salvo intese” ma M5s e Lega continuano a scontrarsi : Dopo un Consiglio dei ministri fiume arriva il via libera alla riforma della Giustizia “salvo intese”: trovato l’accordo sul...

Riforma della giustizia salvo intese - M5s e Lega ancora distanti : Dopo piu' di otto ore di confronto nel Governo e un Consiglio dei Ministri sospeso nel pomeriggio e poi terminato dopo la mezzanotte