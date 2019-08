Le gemelle Kessler | “Ecco perché vogliamo riposare insieme per sempre”

Le gemelle Kessler : “Vogliamo che le nostre ceneri stiano nella stessa urna” : Per sempre insieme. Così vogliono vogliono stare le gemelle Ellen e Alice Kessler, le soubrette simbolo del varietà degli anni ’70 ora ottantaduenni, come loro stesse hanno raccontato in un’intervista al quotidiano tedesco Bild in cui hanno rivelato che – alla loro morte – vogliono essere sepolte in un’unica urna, assieme alla loro madre. “Io ed Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno ...