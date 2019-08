L’Asia all’attacco contro i turisti occidentali | “Elemosina per viaggiare gratis | se lo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) Estate, tempo di viaggi e spensieratezza. Ma c’è qualcuno che si spinge un po’ troppo in là, sfidando anche le leggi severe di altri Paesi stranieri, come l’Asia. Procediamo con ordine e con un esempio concreto. In India esiste il Bombay Prevention Begging Act, una legge del 1959 in vigore in 20 Stati, che permette di rinchiudere i mendicanti in un istituto da un mese a tre anni, e, se recidivi, di condannarli fino a dieci anni in carcere. Lo scorso anno l’Alta Corte di Delhi ha stabilito che uno Stato non può considerare crimine il mendicare, se questo comportamento è dettato da una situazione personale di indigenza, mentre vanno puniti tutti i racket di mendicanti organizzati. E’ proprio questa ultima categoria che desta più preoccupazione, soprattutto alle Ambasciate dei Paesiin Asia, costrette sempre più a gestire le pratiche di espulsioni ...

