Lampedusa | arrivati 48 migranti Vittime durante il viaggio

48 migranti sono arrivati a Lampedusa a bordo di un barcone : Un barcone con a bordo 48 persone, fra cui 27 donne e 6 minori, è entrato oggi pomeriggio nel porto di Lampedusa. Secondo le prime testimonianze raccolte a bordo, sarebbe partito due giorni fa dalla Libia. Durante il viaggio, sempre secondo

**Migranti : altri due mini sbarchi a Lampedusa - arrivati in 35** : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - altri due mini sbarchi nella notte sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati due barchini in vetroresina con a bordo rispettivamente 15 e 20 persone. I 35 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza.

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – nuovo sbarco a Lampedusa dove nel pomeriggio di oggi sono sbarcati 77 Migranti, tutti subsahariani. Si tratta di 37 uomini,36 donne e 4 minori, che sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza che ne ha recuperati 10, gli altri sono stati trasbordati sulla CP319 della Guardia Costiera e sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa.

Tra venerdì e sabato ci sono stati 4 sbarchi tra Lampedusa e Siculiana : sono arrivati circa 130 migranti : Tra venerdì e sabato circa 130 migranti sono arrivati in Sicilia grazie a quattro imbarcazioni di piccole dimensioni, cioè in quattro di quelli che vengono definiti “sbarchi fantasma”. Tre di questi sbarchi sono avvenuti a Lampedusa, uno a Siculiana, in

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - arrivati in 29 : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - nuovo sbarco, ieri sera, sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati 29 Migranti, quindici uomini, undici donne e tre minori. I Migranti sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia costiera. I 29 sono stati trasferiti nel centro hotspot.

Continuano gli sbarchi a Lampedusa - arrivati altri 20 migranti : Mentre la politica continua a discutere sull’ennesimo caso Sea Watch e dello sbarco di ieri mattina operato dalla comandante Carola Rackete, altri migranti, senza clamore, Continuano ad arrivare al porto di Lampedusa.Anche stamattina venti persone originarie della Tunisia, proprio quel ‘porto sicuro’ nel quale secondo alcuni doveva dirigersi Rackete, sono sbarcate nei pressi di Cala Croce. Gli immigrati, trasportati ...

Lampedusa - mentre la Sea Watch3 è ferma fuori dal porto sull’isola approdano 10 migranti arrivati con un barchino : mentre la Sea Watch è ancora ferma davanti alla costa di Lampedusa, all’alba di stamane sono approdati direttamente in porto altri dieci migranti, presumibilmente tunisini, con un barchino. A bordo della piccola barca anche una donna e un minorenne. I dieci sono arrivati al molo della madonnina, sotto gli uffici della capitaneria di porto. Sea Watch forza blocco italiano e arriva davanti a ...

Migranti : nuovo mini sbarco a Lampedusa - arrivati 8 tunisini : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - nuovo mini sbarco sull'isola di Lampedusa dove, nella tarda serata di ieri, sono arrivati 8 tunisini trainati in porto da una motovedetta della Guardia di Finanza.