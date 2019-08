L' Altra Italia | la maggioranza silenziosa che ritrova sé stessa

Silvio Berlusconi - Paolo Del Debbio boccia l'Altra Italia : "Vi dico io cosa deve fare..." : Paolo Del Debbio ha ancora un sassolino nella scarpa, si tratta di Silvio Berlusconi. Il giornalista, infatti, dopo essere stato sfrattato da Mediaset, torna a parlare del Cavaliere: "L'unica cosa sicura dell'Altra Italia è che non è questa; come quelli che fanno la Terza Via, quando non c'è manco l

Centrodestra : Rotondi - ‘L’Altra Italia da sola al centro’ : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – ‘L’Altra Italia ha una potenzialità elettorale immediata del dieci per cento e molto più vasta in prospettiva. Richiede un atto di coraggio: disdire l’alleanza organica con le destre e costruire una posizione di centro molto forte e capace di correre da sola alle elezioni politiche. Ci riuscirono Casini e Monti, perché non dovrebbe riuscirci Berlusconi?”. Lo afferma il presidente ...

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti smonta subito L'Altra Italia : "Auto d'epoca che non paga il bollo" : Giovanni Toti e Silvio Berlusconi sono ormai ai ferri corti. Il governatore della Liguria, dopo aver più volte minacciato l'addio a Forza Italia (senza mai farlo veramente), ora se la prende con la proposta del leader azzurro. Berlusconi ha, infatti, in mente L'altra Italia, non un altro partito - c

Altra Italia : Silvio Berlusconi “sia federazione del centro moderato” : Altra Italia: Silvio Berlusconi “sia federazione del centro moderato” Il patriarca del centrodestra della seconda Repubblica, Silvio Berlusconi, sta per subire l’ennesimo sorpasso. Fratelli d’Italia si mette in scia dei forzisti e secondo alcune rilevazioni si ritroverebbe già in vantaggio sul partito del cavaliere. Per far fronte alla lenta emorragia di voti che va avanti dal 2013 (anno nel quale Berlusconi fu interdetto dai ...

"Con Altra Italia nessuna novità" Toti stronca la svolta di Berlusconi : In Altra Italia "dove sta la novita'? Non riesco a capirlo e capisco che di primarie aperte non si parla, quindi Forza Italia resta cosi' com'e'". Con queste parole il coordinatore di Forza Italia, Giovanni Toti (in diretta Facebook), stronca la svolta centrista di Silvio Berlusconi Segui su affarItaliani.it

Silvio Berlusconi lancia Altra Italia : "Non è un nuovo partito" : Silvio Berlusconi pensa a una nuova federazione di area centrodestra. Una riedizione del Popolo delle libertà? Nient’affatto spiega l’ex premier lanciando il suo appello "all'Altra Italia" per "creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo". Berlusconi su nomine UE: 'Conte dice una grande bugia. L'Italia è assolutamente fuori dalla porta' Secondo il ...

Finiti i coordinatori - il Cav. con l’Altra Italia si riprende Forza Italia : Roma. Il governo, fra litigi e scazzi quotidiani, va cercato e indagato ormai con mezzi non convenzionali. Attraverso “sedute spiritiche”, per usare un’immagine felice di Giorgio Mulè. Solo che “non si capisce bene che cosa dica lo spirito; sull’autonomia, sulla giustizia, sulla flat tax, sulla tav,

L’Altra Italia di Berlusconi esiste solo lontano da Salvini : Silvio Berlusconi rivolge ancora una volta, e questa volta in condizioni davvero difficili, un appello alL’Altra Italia, perché partecipi a una iniziativa capace di far uscire il paese dallo stallo politico rappresentato da un governo che giudica litigioso, inconcludente e dannoso. Si tratta solo di

Silvio Berlusconi – Altra Italia - prende vita il nuovo progetto politico : Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, Silvio Berlusconi è pronto a lanciare un nuovo progetto politico: “Altra Italia. Berlusconi Altra Italia – Nasce un nuovo gruppo di moderati, non un partito. Il suo appello «Credo sia giunto il momento di chiamare a raccolta tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte di questa “Altra Italia”, le realtà organizzate, le forze politiche, gli ...

Berlusconi lancia "Altra Italia" : "Creare una federazione di centro" : “Chiamo a raccolta tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte dell”altra Italià. Non si tratta di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo, alternativo alla sinistra, in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del centro-destra”. E’ l’appello lanciato dal Presidente Silvio Berlusconi, secondo cui di ...

Altra Italia : Silvio Berlusconi promuove la federazione di centro : Silvio Berlusconi non lascia ma raddoppia. Il Cavaliere infatti lancia un appello all’Altra Italia per “creare una federazione fra i

Berlusconi lancia "Altra Italia" : «Non un nuovo partito ma costituente per una federazione di centro» : Silvio Berlusconi lancia "Altra Italia" sostenendo che non sarà un nuovo partito ma la costituente per una federazione di centro. «Chiamo a raccolta tutti i soggetti, i singoli...

Berlusconi : appello ad "Altra Italia" : 19.48 Berlusconi lancia un appello "all'Altra Italia" per "creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo". Non si tratta di dar vita ad un nuovo partito, Forza Italia ne sarebbe "parte costituente essenziale, ma non intende assumere alcun ruolo egemonico: al contrario, si mette al servizio di un progetto più ampio", spiega il leader di FI. Poi sottolinea: "Le dimissioni immediate del governo e le ...

Silvio Berlusconi lancia Altra Italia : “Una federazione per ricostruire il centrodestra” : Silvio Berlusconi rilancia un nuovo centro moderato, "in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del centrodestra". E lo fa in un momento in cui il suo partito, Forza Italia, viene messo sotto scacco da un lato dal fuoco amico di Giovanni Toti, e dall'altro dal potere egemonico della Lega fra le forze politiche di destra.Continua a leggere