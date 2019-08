La Potenza del Temporale 2 Agosto 2019

Fonte : retemeteoamatori

(Di lunedì 5 agosto 2019) Queste immagini del nostro collaboratore Francesco Gennari, mostrano tutta ladel sistemasco del 2, ripreso da un’altra particolare prospettiva, dall’alto, durante il distruttivo passaggio sulla costa romagnola. Nel video oltre che spettacolare per la scenografia creata dalla nube, possiamo osservare alcune strutture molto didattiche come: Shelf cloud, Gustnado in mare (vortici creati sull’acqua dall’avanzamento del fronte) e raffiche di vento molto violente, con punte di 110 km/h sulle località marittime. Tutto quanto racchiuso in questo video, con le riprese effettuate da Misano Adriatico. Buona visione! L'articolo Ladelproviene da Rete Meteo Amatori.

