La Potenza del Temporale 2 Agosto 2019 : Queste immagini del nostro collaboratore Francesco Gennari, mostrano tutta la Potenza del sistema Temporalesco del 2 Agosto 2019, ripreso da un’altra particolare prospettiva, dall’alto, durante il distruttivo passaggio sulla costa romagnola. Nel video oltre che spettacolare per la scenografia creata dalla nube, possiamo osservare alcune strutture molto didattiche come: Shelf cloud, Gustnado in mare (vortici creati ...

Potenza - 'Notte bianca del libro' : la cultura si fa bella al chiaro di luna : Sta per finire l'attesa per la “Notte bianca del Libro Potenza Festival”, l'appuntamento annuale promosso e organizzato dalla locale associazione culturale "Letti di Sera", facendo leva su un eccellente lavoro di sinergia tra tutti i settori coinvolti, l'Amministrazione regionale e comunale, il Dipartimento Attività Produttive – Centro Storico – cultura del Comune di Potenza, le associazioni cooperanti, i volontari, oltre alla preziosa ...

Apricena : arrestato il sindaco Antonio Potenza - della Lega : Apricena: arrestato il sindaco Antonio Potenza, della Lega Antonio Potenza e altre 2 persone ai domiciliari. Interdizione per altri 12. In tutto 25 coinvolti nell’inchiesta, accusati di reati contro la P.A. Il primo cittadino era passato al Carroccio da un anno: a maggio ha ottenuto il secondo mandato Parole ...

Control : alcune immagini mostrano la Potenza del ray tracing : Control è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione, non solo parliamo di un titolo molto affascinante e con ottime premesse narrative, ma anche di un'opera che sembra godere di un comparto tecnico molto solido, specialmente la sua versione PC.Naturalmente stiamo parlando del Ray tracing, tecnologia che in questo periodo è sempre più spesso al centro dei dibattiti della community, del resto Nvidia sta spingendo molto verso ...

Conte ha sottovalutato la grande Potenza del Metodo Merkel : Mai sottovalutare Angela Merkel: chi lo ha fatto nella partita delle nomine europee si è dovuto ricredere. A cominciare dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, ritenendo la cancelliera un leader non più in grado di dominare la scena internazionale, si è messo dalla parte sbagliata. Conte ha

Deliri di onniPotenza! Simona Ventura el' attacco durissimo alle colleghe : Simona Ventura si toglie qualche sassolino dalla scarpa e, con la consueta sincerità, attacca alcune colleghe che hanno provato a ostacolarla. L’ultimo anno è stato particolarmente impegnativo per Super Simo, che si è trovata a fare i conti con tanti cambiamenti, grandi prove e successi. Prima l’addio a Temptation Island Vip, dopo il record d’ascolti, poi la decisione di lasciare Mediaset (e il gruppo della De Filippi) per tentare una ...

Intel riconosce la Potenza delle CPU Zen 2 di AMD : Intel ha riconosciuto le alte prestazioni della CPU AMD Zen 2, e come possiamo vedere ha dichiarato che la competizione si preannuncia decisamente serrata.Come riporta DSOgaming, un articolo pubblicato su Circuit News, portale accessibile solamente ai dipendenti Intel, spiega come AMD stia diventando un concorrente sempre più minaccioso. Il rischio per Intel è quello di perdere quote di mercato faticosamente guadagnate nel tempo, sia per quanto ...

Secondo Ed Boon è ancora troppo presto per parlare della Potenza di PS5 e Xbox Scarlett : La rete è ormai invasa dalle varie notizie su PS5 e Xbox Scarlett e in molti hanno già parlato delle potenzialità delle nuove console di Sony e Microsoft.Alcuni credono che la nuova PlayStation sarà più potente della nuova Xbox, altri pensano il contrario e poi c'è chi, come Ed Boon, crede che sia troppo presto per parlare di questo argomento.Stando a quanto pubblicato su Twitter dal co-autore di Injustice e Mortal Kombat, al momento non si può ...

Xbox Scarlett : un video di Digital Foundry analizza le specifiche e la Potenza della console di Microsoft : Le notizie riguardo le prossime console di casa Sony e Microsoft si sono moltiplicate negli ultimi tempi. Le specifiche di PS5 sono trapelate poco tempo fa, mentre Xbox Scarlett sappiamo che arriverà nel periodo delle vacanze natalizie 2020.della nuova console di Microsoft ne ha parlato recentemente il boss di Xbox, Phil Spencer, all'E3 2019 e, proprio qui, è stata svelata la finestra di lancio.Per ora notizie precise su quella che sarà Scarlett ...

Rolling Thunder Revue - Dylan - Scorsese e la Potenza del falso (recensione) : Aspettando in autunno The Irishman, l’attesissimo film di Martin Scorsese con Robert De Niro e Al Pacino targato Netflix, la piattaforma produce e rende disponibile dal 12 giugno Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, il documentario che il regista newyorkese ha dedicato all’artista di Duluth. Scorsese si era già occupato di Dylan nel 2005 in No Direction Home, che ricostruiva gli anni della sua ascesa fino all’incidente in motocicletta ...