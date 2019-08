Fonte : wired

(Di lunedì 5 agosto 2019) Alla fine degli anni Ottanta avevo avuto successo nella tecnologia e negli affari, avevo mezzi sufficienti per vivere di rendita da lì in poi e, soprattutto, avevo una famiglia splendida. Fu allora che entrai in crisi. Mi accorsi che dentro di me covava un’insoddisfazione profonda. “Che cosa c’è di sbagliato?”, mi chiedevo. Con questa domanda ne tornavano altre due che, preso dai miei impegni, avevo sempre evitato di approfondire: “Qual è il senso della vita?” e “che cosa voglio io dalla mia vita?”. Cresciuto come quasi tutti gli italiani con un’educazione cattolica, la religione mi aveva fornito risposte prima ancora che avessi la maturità di fare le domande. Per contro, poi, la scienza mi aveva tolto ogni speranza, perché descriveva un mondo distopico, meccanico e senz’anima. Una volta accettata questa visione, non potevo più accontentarmi di quei frammenti di saggezza raccolti qua e ...

MilanoCitExpo : La materia consapevole #DipartimentoInnovazioneTecnologia - remo_checola : @gustinicchi Non si può ridurre l'amore a dei... NUMERI? per questo tizio L'ETÀ SAREBBE UN NUMERO? ETÀ SIGNIFICA MA… - neveaparker : RT @humbertgdr: rt e provo ad indovinare il tuo segno zodiacale, l'ascendente e la luna, pur consapevole di essere ignorantissimo in materia -