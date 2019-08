Juventus | sarebbe possibile un' offerta del Monaco per Perin

Inter - nuovo assalto a Lukaku : la trattativa con la Juventus si sarebbe complicata : Uno dei nomi che sta infiammando questa sessione di calciomercato è sicuramente quello di Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha scatenato un vero e proprio derby d'Italia sul mercato tra Inter e Juventus. I nerazzurri sembravano in pole position inizialmente ma i bianconeri si sono inseriti prepotentemente e superando gli acerrimi rivali, inserendo nella trattativa il cartellino di Paulo Dybala. E proprio la Joya starebbe facendo saltare ...

Calciomercato Juventus : Mandzukic e Khedira - il futuro sarebbe in Premier League : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello della Premier League. Mario Mandzukic e Sami Khedira sono i nomi caldi, ma il tempo stringe. Il mercato britannico chiude l'8 agosto, dunque i club possono acquistare nuovi calciatori entro quella data, mentre successivamente possono solo vendere. Il centrocampista tedesco e l'attaccante croato sono in uscita dalla società bianconera, non rientrando più nei piani della società e nemmeno in ...

Calciomercato Juventus - l'Inter sarebbe in pressing su Dybala : Sono ore davvero molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala. La Juventus ha messo sul mercato il forte attaccante sudamericano e vorrebbe girarlo al Manchester United per avere in cambio Romelu Lukaku, centravanti belga che sarebbe considerato la spalla perfetta per Cristiano Ronaldo (in quanto ha caratteristiche tecniche molto simili a quelle di Benzema, ex compagno di ...

Calciomercato Juventus : secondo il Sun l'accordo tra Dybala e lo United sarebbe lontano : Il Calciomercato della Juventus sta subendo un piccolo stop sul suo fronte più caldo. L'affare Romelu Lukaku con il Manchester United è da questa mattina più lontano del previsto. Il problema non è la trattativa tra i club ma l'accordo tra Dybala e il Manchester United. L'agente dell'argentino è da ieri in Inghilterra e ha già incontrato i dirigenti dei Red Devils per iniziare i colloqui sul possibile trasferimento del suo assistito alla corte ...

Dalla Francia - RMC Sport : Dani Alves si sarebbe offerto alla Juventus : Il calciomercato potrebbe entrare nel vivo in questo fine luglio, nonostante sono arrivate già importanti ufficializzazioni in Serie A. Juventus, Napoli ed Inter si sono rese protagoniste di acquisti importanti e probabilmente sono le candidate principali alla vittoria della Serie A. Per i bianconeri è tempo soprattutto di cessioni, considerando la rosa ricca che ha a disposizione Maurizio Sarri, ma anche per le esigenze di bilancio dei ...

La Juventus sarebbe a un passo dalla cessione di Moise Kean all'Everton : La Juventus sarebbe vicinissima a chiudere per la cessione del talentuoso attaccante Moise Kean all'Everton, il millennial dopo aver fatto vedere grandi cose dal punto d vista tecnico e realizzativo, sbarcherà con ogni probabilità in Premier League; per lui un ingaggio che si aggirerà sui 3 milioni, per la Juventus sarebbe una grandissima plusvalenza. A breve, forse già domani le visite mediche e, se filerà tutto liscio, ci sarà ...

Juventus - al via il ballo delle punte : Kean sarebbe vicino all'Everton - rebus Dybala : Nei prossimi giorni il calciomercato potrebbe essere movimentato da un vero e proprio ballo delle punte. Anche la Juventus potrebbe essere coinvolta in questo giro europeo di attaccanti. Infatti, il club bianconero questa mattina, avrebbe definito la cessione di Moise Kean all'Everton. Il ragazzo classe 2000 ha lasciato la Continassa e già domani dovrebbe essere in Inghilterra per le visite mediche. Ma quella di Kean potrebbe non essere l'unica ...

Juventus : piacerebbe Eriksen - mentre Matuidi e Khedira sarebbero indiziati a partire : Dopo aver quasi terminato il mercato in entrata la Juventus deve adesso pensare a cedere quei giocatori che non sarebbero centrali nel progetto tecnico di mister Maurizio Sarri. I principali indiziati a lasciare Torino sarebbero Mandzukic, Khedira, Matuidi e Joao Cancelo....Continua a leggere

Calciomercato - la volontà di Dybala sarebbe quella di restare alla Juventus : Queste settimane il Calciomercato potrebbe accendersi anche perché la sessione estiva di trasferimenti è ancora molto lunga, e le sorprese potrebbero non mancare. Infatti, le società sono ancora al lavoro e in particolare la Juventus potrebbe regalare a Maurizio Sarri un nuovo attaccante. Il club bianconero avrebbe scelto di cedere Gonzalo Higuain e Moise Kean perciò qualcuno dovrà necessariamente arrivare. I nomi che interesserebbero alla Juve ...

Calciomercato Juventus News/ Neymar - ci sarebbe un'apertura del PSG - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 27 luglio 2019: la Juve sogna due attaccanti di estremo livello e cioè Romelu Lukaku e Neymar Jr.

La Juventus sarebbe sulle tracce di Neymar - ma occhio al possibile scambio Dybala-Lukaku : Le prossime settimane per la Juventus potrebbero essere molto calde sul fronte mercato. Infatti, i bianconeri potrebbero stravolgere il loro attacco. Nelle ultime ore si parla di un'idea che starebbe balenando nella testa di Fabio Paratici, ovvero proporre uno scambio al Manchester United fra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Inoltre, in Spagna continuano ad accostare il nome di Neymar ai colori bianconeri. Infatti, stando a quanto afferma il Mundo ...

Juventus - il Tottenham sarebbe interessato a Dybala : La Juventus è impegnata nella tournée asiatica, e dopo aver affrontato Tottenham ed Inter in International Champions Cup, il 26 luglio alle 13 ora italiana giocherà un'amichevole contro una selezione di giocatori asiatici. Sarà occasione per Sarri di consolidare il suo gioco, e di cimentare un gruppo che attualmente non dispone di molti giocatori, alcuni che devono ritornare dalle vacanze, altri rimasti ad allenarsi a Vinovo. Potrebbe anticipare ...

Juventus - fra i giocatori in uscita ci sarebbero Mandzukic e Khedira : Dopo aver preso Buffon, Ramsey, Rabiot, Demiral, Romero e De Ligt, la Juventus deve pensare a cedere alcuni dei suoi uomini. Ci sono infatti, nella rosa di Maurizio Sarri ancora diversi giocatori in esubero che vanno sistemati prima dell'inizio del campionato: Mario Mandzukic e Sami Khedira, ad esempio, non fanno più parte del progetto e sono in cerca di una nuova sistemazione. Matuidi, Khedira e Mandzukic i possibili addii in casa Juventus La ...