Juventus | pazza offerta allo United per Paul Pogba | non solo Matuidi e Mandzukic

Mercato Juventus : offerta shock per Koulibaly e pazza controfferta Napoli : Mercato Juventus: come già riportato nel primo pomeriggio, la Juventus avrebbe puntato con forza il difensore del Napoli Koylibaly. La trattativa è stata annunciata da Raffaele Auriemma a Radiomarte, ma ora emergono nuovi clamorosi sviluppi. Mercato Juventus: offerta shock per Koulibaly e pazza controfferta Napoli La Juve avrebbe messo sul piatto il cartellino dell’ex Gonzalo […] More

Neymar Juventus : pazza idea di scambio - il padre atteso a Torino : Neymar Juventus: i contatti vanno avanti, ecco le ultimissime novità Il caso Neymar rischia diventare il botto del calciomercato dell’anno. Dopo aver soffiato al Barcelona De Ligt la Juve ci sta riprovando per l’attaccante brasiliano del Paris Saint Germain, uno dei più forti esterni offensivi del pianeta. La bomba di mercato lanciata stamattina dal Mundo […] More

Calciomercato Juventus : la pazza idea di uno scambio stellare col City : Calciomercato Juventus : che pazza idea . Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport viene riportata una notizia che ha, a dir poco, del clamoroso. Secondo la rosea, sul finire della scorsa stagione Juventus e City avrebbero avviato una riflessione sulla possibilità di uno scambio tra l’argentino Paulo Dybala ed il nazionale verdeoro Gabriel Jesus. Uno […] More

Icardi Juventus - altra conferma - Paratici accelera : c’è la pazza idea di Sarri! : Icardi Juventus- Una trattativa che potrebbe decollare già nel corso delle prossime settimane. L’Inter ha confermato l’addio al centravanti argentino, fuori ormai dai piano tecnico-tattici di Antonio Conte. Icardi, dal canto suo, vorrebbe restare in Italia, ecco perchè la pista Juventus potrebbe concretizzarsi in maniera reale e concreta. Massima attenzione anche al potenziale inserimento del […] More

Calciomercato Juventus – Pazza idea per la porta : si pensa al ritorno di Gigi Buffon : Dopo l’addio al PSG Gigi Buffon è attualmente sul mercato: la Juventus pensa al possibile ritorno del suo ex numero 1 Il mercato estivo regala suggestioni incredibili, in grado di far sognare i tifosi. In casa Juventus ci si aspettano sempre grandi cose, ma questa volta, gli ultimi rumor di mercato parlano di un possibile grande ritorno. Secondo quanto riportato dalla ‘Rosea’, il club bianconero avrebbe offerto a Buffon ...