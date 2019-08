Juventus | clamorosa svolta per Pogba | ora arriva la conferma | i dettagli

Pogba Juventus - arriva la clamorosa conferma : c’è l’ affondo deciso! : Pogba Juventus- Come sottolineato dal giornalista Luigi Guelpa, il Real Madrid sarebbe tornato con forte decisione sulle tracce di Van de Beek, assalto che potrebbe coincidere con lo stop sul versante Pogba. affondo sull’olandese pronto ad entrare nel vivo: a confermarlo anche la stampa olandese, ma occhio al possibile retroscena che potrebbe coinvolgere indirettamente anche […] More

Mercato Juventus - clamorosa idea bianconera : Icardi e Lukaku insieme : Mercato Juventus – Sono giorni decisivi per il calcioMercato della Juventus e di riflesso per quello degli attaccanti. I bianconeri stanno manovrando diverse pedine, in entrata e in uscita, e molto puà ancora succedere. Il fronte più caldo è quello relativo allo scambio tra Dybala e Lukaku, una situazione su cui i discorsi tra Juventus e Manchester United sono già in fase […]

Juventus - cessione Dybala : clamorosa svolta firmata Sarri! : cessione Dybala- La Juventus valuterà con estrema calma i possibili scenari in chiave mercato. La sensazione è che i bianconeri proveranno l'attacco reale e concreto su Chiesa. L'attaccante della Fiorentina, ora come ora, rappresenta il primo obiettivo offensivo della nuova Juve di Sarri. Un affondo che potrebbe coincidere con l'addio a Dybala. Come anticipato da […]

Caos Chiesa-Fiorentina - Commisso lancia una clamorosa bordata alla Juventus : ”Fin dal primo giorno ho detto di voler tenere Chiesa e penso che lo faro’. Quando ho comprato la Fiorentina ho comprato tutta la Fiorentina e non un solo giocatore”. Sono le dichiarazioni di Rocco Commisso ai microfoni di Sky da New York parla della sirene della Juventus per l’attaccante Chiesa. ”Voglio trattare tutti i giocatori con rispetto come meritano, ci vuole rispetto reciproco tra me e loro – ...

Calciomercato Juventus – La clamorosa indiscrezione : c'è l'accordo tra Paratinici e Wanda Nara per Icardi in bianconero : Mauro Icardi alla Juventus? C'è l'accordo tra Wanda Nara e Paratici In attesa della prima giornata di campionato di Serie A, che si disputerà ad agosto, il calcio regala tanti colpi di scena e chicche speciali a colpi di mercato. Dopo la decisione dell'Inter e di Antonio Conte di escludere Mauro Icardi dal progetto nerazzurro, l'attaccante argentino sta trovando una nuova sistemazione. E' la moglie-agente,

Neymar Juventus - altra clamorosa conferma : ora i tifosi sognano : Neymar Juventus- Dopo la rivelazione da parte dei colleghi di "Mundo Deportivo" sul possibile accostamento di Neymar alla Juventus, nelle ultime ore sarebbe arrivata anche la conferma di Lugi Guelpa, giornalista de "Il Giornale". Un accostamento che potrebbe trovare spazi concreti nel corso dei prossimi giorni: "Continuano i contatti tra Neymar e la Juventus. Se […]

Calciomercato - le notizie del giorno : la bomba sulla Juventus è clamorosa - si muovono anche le medio-piccole : Giornata viva di Calciomercato, ecco tutte le notizie. Ormai da qualche anno, Milinkovic Savic è il pezzo pregiato della Lazio. La sua ultima stagione non è stata come la precedente, ma il serbo resta un calciatore interessante in prospettiva e non per niente diverse squadre gli hanno messo gli occhi addosso. Tra le pretendenti, secondo i bookmaakers, ne spunta un'altra oltre alle solite note: il Paris Saint Germain.

De Ligt alla Juventus 9 anni dopo : la clamorosa foto "dimenticata" con Marchisio : Un anno dopo lo sbarco di Cristiano Ronaldo a Torino, è il turno di Matthijs De Ligt. Un predestinato bianconero, guardando la fotografia che gira su internet: Europa League 2010, il baby Matthijs prima della sfida Ajax-Juve posa a centrocampo accompagnato da Marchisio. Questa però è una scommessa c

Calciomercato Juventus - la clamorosa bomba dalla Spagna : Neymar si è proposto ai bianconeri! : Che il rapporto tra Neymar e il Paris Saint Germain fosse ai ferri corti, lo si era capito. Sembrano ormai passati secoli dal suo arrivo sotto la Torre Eiffel per la folle cifra di 222 milioni di euro. Entusiasmo, euforia, e 'nulla più' di qualche scudetto e qualche infortunio di troppo. Un rapporto forse, probabilmente, mai definitivamente decollato, e negli ultimi giorni arrivato al limite. E' evidente che il brasiliano

Higuain Juventus - non solo Roma e West Ham : nuova clamorosa ipotesi : Higuain Juventus – ?Il futuro di ?Gonzalo Higuain è ancora enigmatico. L'attaccante argentino, reduce da un'annata complicata in cui non è riuscito a brillare né al ?Milan né al Chelsea, ha iniziato la preparazione estiva con la ?Juventus, club proprietario del suo cartellino. Ma la sua permanenza a Torino appare alquanto difficile, poiché l'ex ?Napoli non sembra rientrare nei piani della […]

Calciomercato Juventus : clamorosa proposta di scambio per Icardi : Calciomercato Juventus: Icardi praticamente fuori rosa all'Inter, si prospetta uno scambio che avrebbe del clamoroso. Dopo le vicende degli ultimi giorni e la decisione consensuale di ieri dell'Inter e di Icardi di interrompere la preparazione a Lugano, la Juventus è rimasta l'unica squadra in corsa per l'attaccante argentino. La situazione di forza in cui si […]

Calciomercato Juventus : il Corriere svela una clamorosa novità su Icardi : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte Calciomercato. Siamo ancora alla prima settimana di trattative, ma ci sono notizie che tengono banco più di altre. Tra queste, quella relativa al Mauro Icardi, obiettivo mai dichiarato dei bianconeri di Torino. A svelare l'importante indiscrezione, è il Corriere dello Sport, secondo cui il calciatore argentino è […]

Mercato Juventus - Donnarumma pista calda : operazione clamorosa! : Mercato Juventus – Nuovo clamoroso affare sull'asse Milan-Juve. Dopo la maxi operazione dell'ultimo anno Paratici torna a trattare con i rossoneri, fondamentale questa volta sarà il futuro di Szczesny. Dopo il viaggio con biglietto di ritorno di Leonardo Bonucci e l'approdo in rossonero di Gonzalo Higuain, l'asse fra Juventus e Milan promette fuochi d'artificio anche nell'attuale sessione estiva.

Kean Juventus - clamorosa rivelazione : "Sogna di giocare nell'Inter" : Kean Juventus- Intervistato ai microfoni di "PassioneInter.com", il padre di Moise Kean, ha colto l'occasione per sottolineare un retroscena a dir poco clamoroso. Di fatto, come si legge nell'intervista, Kean sognerebbe, fin da piccolo, un possibile trasferimento all'Inter. Il padre ha così rivelato: "A casa quasi tutti i suoi fratelli tifano Milan. Io ed uno […]