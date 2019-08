Jova Beach Party | Jovanotti annuncia il gran finale a settembre a Linate | ma la Liguria

Musica : Jovanotti annuncia - ultima data Jova Beach Party a Linate : Milano, 2 ago. (AdnKronos) – Si terrà a Linate, nell’aeroporto chiuso per lavori, l’ultima data del Jova Beach Party. Lo ha annunciato oggi sui social lo stesso Jovanotti. “Non posso resistere, anche se l’annuncio ufficiale lo daremo lunedì…Si vola!”, ha scritto il cantante annunciando il luogo (inusuale) del concerto che chiuderà il tour delle spiagge italiane, concepito come una grande festa dove la ...

Jova Beach Party - Fermo/ Ospiti e scaletta : Maurizio Salvadori entusiasta - 3 agosto - : Jova Beach Party a Fermo, Lorenzo Jovanotti torna protagonista oggi 3 agosto 2019 con una nuova festa in spiaggia. Ospiti e scaletta dell'evento.

Jovanotti a Milano Linate - un ultimo concerto a settembre per la festa finale del Jova Beach Party : Jovanotti a Milano Linate, nell'aeroporto chiuso per lavori: è la sorpresa finale del Jova Beach Party, una grande festa in programma per il mese di settembre. Era stato annunciato un ultimo grande evento per il Jova Beach Party, nell'ultimo giorno d'estate. Si terrà il 21 settembre il concerto finale dell'innovativa tournée estiva di Jovanotti che tra luglio e agosto calcherà i palchi allestiti sulle principali spiagge italiane, da nord a ...

Ci sarà una tappa del “Jova Beach Party” anche a Milano - all’aeroporto di Linate : Con un post su Instagram, Jovanotti ha fatto sapere che ci sarà una tappa milanese del suo tour estivo “Jova Beach Party”. sarà l’ultima tappa del tour, si terrà il 21 settembre e non sarà su una spiaggia come tutte

«Jova Beach Party» : la grande festa di Jovanotti chiude all’aeroporto di Linate : Jova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroPer chiudere il suo «Jova Beach Party», Jovanotti sceglie l’aeroporto di ...

Jovanotti a Lido di Fermo il 3 agosto : info scaletta e ultimi biglietti per il Jova Beach Party : Jovanotti a Lido di Fermo stasera con una nuova tappa del suo innovativo Jova Beach Party. Dopo la tappa di Viareggio dello scorso 30 luglio, l'evento a Lido di Fermo apre la strada alla tranche di eventi di agosto, in programma fino al 31 del mese. Jovanotti ha annunciato un gran finale atteso per il 21 settembre, nell'ultimo giorno d'estate, all'Aeroporto di Milano Linate, chiuso ai voli per ristrutturazione. A breve saranno disponibili ...

Jova Beach Party : successo per il concerto festa di Viareggio : È stata una giornata memorabile quella del 30 luglio presso la spiaggia del Muraglione a Viareggio (Lucca) dove Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha inaugurato la prima data toscana dell’attesissimo evento di cui tutti parlano da diversi mesi: il Jova Beach Party. Il noto cantante Lorenzo Jovanotti, infatti, quest’anno ha voluto portare da Nord a Sud, in diverse spiagge italiane, la propria musica, ripercorrendo la sua brillante carriera ...

A settembre una grande festa finale per il Jova Beach Party - i primi dettagli sull’evento conclusivo : Si terrà il 21 settembre l'ultima tappa del Jova Beach Party, una grande festa finale in programma nell'ultimo giorno d'estate. Lo annuncia la pagina Instagram ufficiale dedicata all'evento estivo di Jovanotti che comunica che i dettagli verranno divulgati entro il 5 agosto. Sconosciuta la città che accoglierà l'ultimo concerto del Jova Beach Party, anche questa da comunicare entro il 5 agosto. Nel post viene altresì chiarito che i biglietti ...

Caterina Balivo scatenata con le amiche al Jova Beach Party di Viareggio : La conduttrice Rai ha preso parte all'evento estivo di Jovanotti nella tappa toscana. Tra balli scatenati e canti la Balivo ha sfoggiato un look insolito per assistere al concerto. "Mi sento davvero una ragazza anni '90", così Caterina Balivo descrive sui social l'esperienza vissuta al concerto di Jovanotti a Viareggio. Il popolare volto Rai era, infatti, in prima fila al Jova Beach Party che faceva tappa in Toscana. Insieme ad altre due amiche, ...

Lo Chef Michele Casadei Massari approda al Jova Beach Party : Lo Chef Michele Casadei Massari, fondatore di quattro ristoranti Piccolo Cafe e del ristorante Lucciola, tutti a New York, cucinerà durante l’ultima tappa già sold out del Jova Beach Party, il tour estivo di Jovanotti che sta animando le spiagge italiane. L’appuntamento è per sabato 31 agosto presso la Spiaggia del Muraglione, a Viareggio. Michele Casadei Massari, scelto dal Food Guru del Jova Beach Party Filippo Polidori, per l’occasione ...

