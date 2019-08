Jack Vanore emozionato per Andrea e Natalia E su Serpa | “Non è sereno”

Jack Vanore : "Alessio Campoli e Angela Nasti? Non è mai iniziata" : Opinionista in alcune puntate di Uomini e Donne, Jack Vanore ha detto la sua su alcune coppie nate all'interno del dating show condotto da Maria De Filippi nel primo pomeriggio di Canale 5.Ecco cosa ha dichiarato Vanore rispondendo ad alcune domande su Instagram da parte dei suoi follower su Alessio Campoli e Angela Nasti: "Per Angela non ci sono stati proprio i presupposti di voler proseguire la conoscenza. Secondo me non è mai iniziata la ...

