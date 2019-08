Istat: sale fiducia famiglie e imprese

A luglio, l'indicatore anticipatore ha interrotto la tendenza alla flessione in atto da fine 2018, prospettando un lieve miglioramento dei livelli produttivi. Così la nota mensile, che registra un marcato aumento del clima didei consumatori e di quello delle, manifatturiero escluso. Nel 2° trimestre 2019, il Pil registra variazione congiunturale nulla. Calo marginale della produzione industriale a giugno. Occupazione stabile e in calo il tasso di disoccupazione. Inflazione ancora in rallentamento.(Di lunedì 5 agosto 2019)