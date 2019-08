Istat | economia a passo lumaca ma verso lieve miglioramento livelli produttivi 2

Fonte : sportfair

(Di lunedì 5 agosto 2019) (AdnKronos) – A luglio, rileva ancora l’, l’indice del clima di fiducia dei consumatori ha segnato un marcato aumento per effetto di undi tutte le componenti. Il recupero della fiducia dei consumatori è stato determinato soprattutto dalla componente economica e dalle attese sulla disoccupazione. Con riferimento alle imprese, l’indice di fiducia ha segnato un progresso, raggiungendo il valore massimo da ottobre 2018. L’aumento è stato diffuso tra i settori economici a eccezione del settore manifatturiero per il quale sono peggiorati i giudizi sul livello degli ordini e migliorati quelli sulle attese sulla produzione, con una diminuzione del saldo relativo alle scorte di prodotti finiti. L’indicatore anticipatore, osserva l’Istituto di statistica, ha interrotto la tendenza alla flessione in atto dalla fine dello scorso ...

istat_it : On line la nota mensile sull'andamento dell'economia italiana del mese di luglio 2019 #istat - Agenzia_Ansa : Stop flessione, verso un miglioramento dei livelli della produzione. A luglio si è registrato un marcato aumento de… - eziomauro : L'Istat rivede il sereno per l'economia: -