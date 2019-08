Istat - a luglio stop della flessione : «Si va verso miglioramento della produzione» : L’indice del clima di fiducia dei consumatori ha segnato un marcato aumento, sale anche la fiducia delle imprese, manifatturiero escluso

Istat : fiducia dei consumatori in recupero a luglio - imprese in chiaro-scuro : L’Istat segnala un recupero della fiducia a luglio: l'indice del clima di fiducia dei consumatori ha registrato un marcato aumento, diffuso a tutte le componenti. Il recupero della fiducia ha coinvolto anche le imprese a eccezione di quelle manifatturiere

Inflazione - Istat : prezzi rallentano allo 0 - 5% a luglio. Rincaro del carrello della spesa ma riduzione delle tariffe di luce e gas : Il tasso d’Inflazione, cioè la variazione annuale dei prezzi al consumo, frena a luglio allo 0,5%, in rallentamento rispetto allo 0,7% di giugno. A comunicarlo è l’Istat, che nelle stime preliminari di luglio rileva però un Rincaro del cosiddetto “carrello della spesa“, cioè l’insieme dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Ad alzare i prezzi sono in particolare frutta e verdura fresche, al cui ...

Istat : a luglio risale fiducia di consumatori e imprese : L’Istat stima per il mese in corso un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese. L’indice relativo ai consumatori sale da 109,8 a 113,4, mentre quello relativo alle imprese prevede una dinamica positiva da 99,3 a 101,2. Il miglioramento, fotografa l’istituto di statistica, è generalizzato in tutti i settori, ad eccezione della manifattura, il cui indice continua a scendere in maniera lieve. Aumentano anche le ...