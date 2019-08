Infortunio Messi | il messaggio sui social del calciatore del Barcellona è preoccupante

Infortunio per Messi : salterà le amichevoli contro il Napoli : Leo Messi si infortuna in allenamento: salterà le sfide con il Napoli L’argentino, appena tornato dalle vacanze, si è dovuto fermare in allenamento per un Infortunio al polpaccio destro. Sono ancora incerti i tempi di recupero, ma di certo il campione argentino salterà la tournèe negli USA. La società lo ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale e i canali social del club: “Leo Messi, rientrato dopo le vacanze estive, ha ...

Infortunio Messi - è allarme Barcellona : le ultime sulle condizioni dell’argentino : Infortunio Messi – Preoccupazione per le condizioni dell’attaccante del Barcellona Leo Messi, il fuoriclasse ha accusato un problema al polpaccio in allenamento e non prenderà parte al tour dei blaugrana negli Stati Uniti. Come riportato direttamente dal Barcellona gli esami medici hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo del polpaccio destro, ancora incerti i tempi di recupero. Messi non è sceso in campo al Camp ...

Infortunio muscolare - Messi salterà Barcellona-Napoli : Barcellona-Napoli – due partite, una a Miami e l’altra nel Michigan – si giocheranno senza Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino non partirà con la squadra per gli Stati Uniti. Questa mattina Messi ha svolto il primo allenamento e ha notato che qualcosa non andava. I medici gli hanno riscontrato una lesione di primo grado al muscolo solo della gamba destra. Resterà quindi a Barcellona per il recupero programmato con ...