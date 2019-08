Infortunio Messi | è allarme Barcellona | le ultime sulle condizioni dell’argentino

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019)– Preoccupazione per ledell’attaccante delLeo, il fuoriclasse ha accusato un problema al polpaccio in allenamento e non prenderà parte al tour dei blaugrana negli Stati Uniti. Come riportato direttamente dalgli esami medici hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo del polpaccio destro, ancora incerti i tempi di recupero.non è sceso in campo al Camp Nou per il Trofeo Gamper, in cui i blaugrana hanno sconfitto l’Arsenal per 2-1. Ovviamenteè un calciatore indispensabile per iled i blaugrana sono in ansia in vista di stabilire i definitivi tempi di recupero. Futuro Neymar, il vicepresidente del: “il ritorno al momento è da escludere” L'articolo, è: ledell’argentino ...

