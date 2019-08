India abolisce autonomia del Kashmir

L'ha abolito per decreto presidenziale lo 'status speciale" dello Stato del Jammu egarantito dalla Costituzione. L'annuncio è stato fatto dal ministro dell'Interno, tra enormi proteste dell'opposizione. La decisione rischia di far riesplodere la violenza in una regione sull'orlo di insurrezioni separatiste e al centro di una contesa trae Pakistan. Il ministro degli Esteri di Islamabad ha definito la decisionema come una violazione della risoluzione Onu.(Di lunedì 5 agosto 2019)