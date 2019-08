Incidente sul Monte Bianco | recuperato il corpo dell’alpinista precipitato per centinaia

Incidente sull'A12 - due poliziotti e un operaio travolti da tir : Incidente sull'A12 , due poliziotti e un operaio travolti da tir In gravi condizioni l'operatore del soccorso stradale investito insieme a due agenti della polizia stradale mentre prestava soccorso a un automobilista Parole chiave: genova ...

Incidente in galleria sull' A12 - Grave un addetto del soccorso - Autostrada bloccata tra Sestri Levante e Lavagna : Camion contro un'auto di servizio: il ferito Grave è stato trasportato in elicottero al San Martino di Genova

VIDEO Alexander Albon - brutto Incidente nella FP2 del GP di Ungheria : Toro Rosso contro il muro sul bagnato : brutto incidente per Alexander Albon nelle prove libere 2 del GP di Ungheria , tappa del Mondiale F1 che si disputa sul tracciato di Hungaroring. La pioggia ha fatto capolino nelle prime battute della sessione pomeridiana, l’asfalto umido ha subito beffato il pilota della Toro Rosso che ha perso il contro llo della vettura all’ultima curva ed è andato a sbattere violentemente contro il muro . Di seguito il VIDEO dell’ incidente di ...

Lasciò i bimbi sullo scuolabus dopo l’ Incidente . Ecco perché l’autista ubriaco riavrà la patente. : Il giudice di pace ha ridato la patente di guida a Deniss Panduru, l’autista romeno che il 17 maggio scorso era stato arrestato per omissione di soccorso dopo l’incidente accaduto mentre conduceva uno scuolabus sui tornanti dei Colli Euganei in località Arquà Petrarca (Padova). La prefettura aveva comminato 2 anni e 6 mesi di sospensione del documento. Lo scuolabus che guidava Panduru si era ribaltato appoggiandosi sul fianco. I 13 ...

Manovra folle in corsia - automobilista rischia di provocare Incidente mortale sulla tangenziale di Napoli : «Ci è stato segnalato un video di una delle telecamere di controllo della tangenziale di Napoli che mostra un fatto ai limiti dell?assurdo. Un soggetto alla guida di...

Incidente sulla A14 si trasforma in tragedia - morto uno dei due operai coinvolti : Chieti - E' morto l'operaio ricoverato in condizioni disperate dopo dell'Incidente stradale accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 16, al chilometro 438 della corsia nord della A14, a poca distanza dal casello Vasto Nord. I due operai erano stati investiti da un tir mentre sistemavano dei birilli per dividere la linea di mezzeria della carreggiata. Le condizioni del deceduto erano state considerate subito gravi, ed era stato ...