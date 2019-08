Incendi : Musumeci - 'presto un piano su rischio Playa a Catania' : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) - Entro il 30 settembre verranno definiti gli obiettivi per la redazione di un piano-stralcio di Protezione civile legato al rischio Incendio nell’area della Playa di Catania, teatro di un vasto rogo lo scorso 10 luglio. Entro la fine di marzo del prossimo anno, invece, i

Incendi : da Sifus esposti in procure siciliane - '50% colpa governo Musumeci' (2) : (AdnKronos) - "Se il patrimonio boschivo siciliano, per almeno il 6o%, è privo di viali parafuoco e di opere di manutenzione del sottobosco - elenca Grosso - se la maggior parte dei forestali è tenuta a casa mentre i boschi bruciano, se gli addetti allo spegnimento degli Incendi sono dentro squadre

Incendi : da Sifus esposti in procure siciliane - '50% colpa governo Musumeci' : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) - "Almeno il 50% delle responsabilità degli Incendi", che negli ultimi giorni hanno devastato la Sicilia, "vanno imputate al governo Musumeci". Ad affermarlo è il segretario generale di Sifus Confali Maurizio Grosso annunciando la decisione del sindacato di presentare esp

Incendi : Musumeci - ‘presto un piano su rischio Playa a Catania’ : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) – Entro il 30 settembre verranno definiti gli obiettivi per la redazione di un piano-stralcio di Protezione civile legato al rischio Incendio nell’area della Playa di Catania, teatro di un vasto rogo lo scorso 10 luglio. Entro la fine di marzo del prossimo anno, invece, il piano dovrà essere pronto per la sua attuazione. E’ questo l’esito del vertice di coordinamento della Protezione ...

Incendi : Musumeci - ‘presto un piano su rischio Playa a Catania’ (2) : (AdnKronos) – Il piano di previsione, prevenzione e gestione dell’emergenza dovrà occuparsi di affrontare le seguenti criticità: vie di fuga dal viale Kennedy, riqualificazione e gestione del boschetto, un’area di parcheggio per le auto dei bagnanti, sistemazione idraulica dei torrenti che attraversano l’area, collocazione di idranti per l’approvvigionamento idrico in caso di necessità, pulizia delle aree ...

Incendi : rischio alla Playa di Catania - Musumeci convoca vertice : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha convocato per lunedì 5 agosto un vertice di coordinamento della Protezione civile sul rischio Incendi alla Playa di Catania. L’incontro avrà inizio alle 11 nel Palazzo della Regione di Catania e vi parteciperanno anche il prefetto del capoluogo etneo Claudio Sammartino e il sindaco Salvo Pogliese. Attorno al tavolo prenderanno posto tutti i ...

Incendi : Musumeci - ‘in 3 giorni bruciati 356 ettari in Sicilia’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Negli ultimi tre giorni, in Sicilia, sono andati a fuoco 356 ettari, di cui 198 di superficie boschiva, nel corso di 63 differenti Incendi”. Lo dichiara il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. “Il corpo forestale della Regione siciliana ha fatto fronte a quest’emergenza schierando sul campo 585 uomini e oltre 100 mezzi terrestri – ha aggiunto – In 72 ore ...

Incendi : M5S - ’emergenza per la Sicilia - Musumeci ne prenda atto’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Ne abbiamo abbastanza di aggiornare con intollerabile puntualità la contabilità degli ettari di boschi Siciliani andati in fumo. Di questo passo ai nostri figli lasceremo un cumulo di cenere. La stalla va chiusa mentre qualche bue è ancora dentro, non quando sono tutti irrimediabilmente scappati. Musumeci ne prenda atto e corra ai ripari subito, cominciando a considerare quella degli Incendi come ...

Incendi : Musumeci - ‘caro piromane vai all’inferno’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Caro piromane, ti piace il fuoco? Vai all’inferno!”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. “Mi piacerebbe guardarli negli occhi e chiedere: perché date fuoco alla vita, perché volete distruggere la bellezza del nostro paesaggio? – aggiunge – Poi prevale il senso di giustizia e penso che i piromani che, nella notte scorsa, hanno ...