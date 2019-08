Incendi Catania | rischio roghi alla Playa | oggi vertice al Palazzo della Regione

Incendi : rischio alla Playa di Catania - Musumeci convoca vertice : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha convocato per lunedì 5 agosto un vertice di coordinamento della Protezione civile sul rischio Incendi alla Playa di Catania. L’incontro avrà inizio alle 11 nel Palazzo della Regione di Catania e vi parteciperanno a

Incendi : rischio alla Playa di Catania - Musumeci convoca vertice : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha convocato per lunedì 5 agosto un vertice di coordinamento della Protezione civile sul rischio Incendi alla Playa di Catania. L’incontro avrà inizio alle 11 nel Palazzo della Regione di Catania e vi parteciperanno anche il prefetto del capoluogo etneo Claudio Sammartino e il sindaco Salvo Pogliese. Attorno al tavolo prenderanno posto tutti i ...

Incendi in Sicilia : vasto rogo minaccia le case nella periferia di Catania : Incendio nel quartiere periferico di Librino a Catania: il rogo sta minacciando alcune abitazioni tra viale Moncada e lo stradale Giulio. In fiamme vegetazione e sterpaglie. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro con autobotti. La situazione è costantemente monitorata. L'articolo Incendi in Sicilia: vasto rogo minaccia le case nella periferia di Catania sembra essere il primo su Meteo Web.

Sicilia - Incendio a Taormina nella notte : panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] : notte di panico in Sicilia per un grosso incendio che sta interessando l’autostrada A18 Messina-Catania, a Taormina, dove un’auto ha preso fuoco e il traffico è completamente bloccato. Diverse centinaia le auto ferme nella carreggiata e persone a piedi. incendio a Taormina, panico in autostrada nella notte [VIDEO] L'articolo Sicilia, incendio a Taormina nella notte: panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] ...

Incendio alla Plaia di Catania - sopralluogo del Governatore Musumeci : “poteva essere una strage - serve riqualificazione” : sopralluogo del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla Playa di Catania, nei luoghi distrutti dall’Incendio di alcuni giorni fa. Ad accompagnarlo il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti, l’ingegnere Giovanni Spampinato, responsabile della Protezione civile della Sicilia orientale, e il colonnello del Corpo forestale della Regione, Luca Ferlito. Dopo aver visitato le aree devastate dal rogo, Musumeci ...

Incendio alla Plaia di Catania - devastato il cuore della città etnea : tutte le immagini del disastro e gli aggiornamenti [FOTO e VIDEO] : L’aria è decisamente rinfrescata a Catania: stamattina abbiamo +28°C dopo i terribili +42°C di ieri pomeriggio, e alla Plaia si contano i danni dell’Incendio che ha distrutto alcuni stabilimenti balneari e decine di auto e spinto i bagnanti a fuggire in mare per la paura. E’ il giorno dei primi bilanci con alberi e palme bruciate ma anche sdraio, ombrelloni e cabine in legno distrutti dal fuoco. Il boschetto della Plaia è ...

L'Incendio al Lido a Catania - le immagini dei pompieri : E' scoppiato un inferno di fuoco in spiaggia a Catania. Un incendio è divampato al Lido Plaia e si è esteso ad altri stabilimenti balneari nella zona del Faro, mentre un altro rogo è scoppiato all'altezza del Lido Europa, che è stato quasi interamente raso al suolo dalle fiamme. All'origine probabilmente cumuli di sterpaglie di terreni privati o una dannosissima cicca di sigaretta. Il fuoco è stato anche alimentato dal vento di scirocco che ...

Catania - Incendio a La Plaia : bagnanti via in mare - lidi danneggiati - pompiere in ospedale : Paura sulle spiagge di Catania. Un incendio di vaste proporzioni sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa...

Incendio Catania : fiamme fin sulla spiaggia - bagnanti in mare e Vigili del fuoco a lavoro : Paura sul litorale della Plaia di Catania oggi 10 luglio. Un Incendio di imponenti dimensioni è divampato sul litorale arrivando fin sulla spiaggi piena di bagnati. L'Incendio alle 19:00 è ancora acceso, con i Vigili del fuoco che stanno cercando di spegnerlo incessantemente. Gente in mare e fiamme fin sui lidi e sugli stabilimenti balneari, così titolano le ultim'ora di diversi quotidiani locali che stanno seguendo in tempo reale l'evolversi ...

Catania : Incendio spaventoso sul lungomare Plaia. Gente in mare e intossicata [VIDEO] : Uno spaventoso incendio si è scatenato nel rovente pomeriggio di Catania, dove la temperatura ha raggiunto i 41°C. Ovviamente la causa dell'incendio non è assolutamente la temperatura altissima,...