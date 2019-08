In Francia la Lega introduce la tariffa unica per i settori ospiti | 10 euro Ma per

Bagarre in aula alla Camera sul caso Moscopoli - la Lega svergogna il Pd : "Parliamo di Gozi in Francia" : Ancora una volta l'aula della Camera si infiamma sulla vicenda Moscopoli. Il Partito Democratico con Emanuele Fiano ha chiesto che l'aula votasse sulla modifica del calendario che ha fissato il 12 settembre l'esame della mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini pres

Sandro Gozi eletto in Francia - indignazione da parte di Lega e M5S : Nelle ultime ore sta facendo molto discutere la nomina all'Eliseo di Sandro Gozi. L'entrata del politico nel governo di Macron non è piaciuta per niente alla Lega Nord e al Movimento 5 Stelle, che non ha esitato a parlare di 'tradimento dell'Italia'. Inoltre, i 5 Stelle hanno attaccato anche il partito di Matteo Salvini per via delle posizioni pro-TAV condivise da Gozi e dalla Lega. Su ciò, i grillini hanno ricordato che lo stesso Sandro Gozi ...

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia fatto da loro con voto a Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron“. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

Notizie del giorno : Alitalia - Lega-Russia e Francia : Notizie del giorno. Sono quattro le proposte per Alitalia arrivate sul tavolo dell’advisor Mediobanca. Si intensificano le dichiarazioni dei protagonisti politici sulla vicenda Lega-Russia. Alla parata del 14 luglio il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato un “comando militare dello spazio”. Notizie del giorno: le Notizie selezionate dalla nostra redazione Notizie del giorno: Alitalia Sono quattro le proposte per Alitalia ...

Il caldo deforma i binari : stop ai collegamenti TGV tra Ginevra e Francia : Il caldo ha ripercussioni anche sui collegamenti tra Ginevra e la Francia: a La Plaine i binari si sono deformati e, a causa di ciò, 5 collegamenti TGV previsti per oggi sono stati soppressi. Il problema è sorto ieri in serata e ha bloccato due TGV, lasciando alla stazione circa 150 persone, ha dichiarato una portavoce delle FFS all’agenzia Keystone-ATS. A causa delle alte temperature già a fine giugno si erano registrati problemi nel ...

Svizzera-Francia - sospesi collegamenti ferroviari : il caldo deforma i binari : Il caldo condiziona i collegamenti tra Ginevra e la Francia fino a domani, domenica 7 luglio. Stando alle FFS, a La Plaine i binari si sono deformati in seguito alle temperature elevate. I cinque collegamenti TGV previsti per oggi sono stati soppressi. Il problema è sorto ieri in serata e ha bloccat

Vincent Lambert - Cassazione : ok a fine cure/ Francia - legale moglie : "Staccare spina" : Vincent Lambert, Cassazione ribalta sentenza Appello: ok a fine cure. Francia, legale moglie: "Staccare spina". Genitori pronti a denuncia per omicidio.

Strage Bologna : nuova perizia lega attentato con azioni compiute da Carlos in Francia : Gabriele Laganà La Strage di Bologna potrebbe essere stata causata non da un attentato pianificato ma una esplosione accidentale di una bomba nel corso del trasporto. La novità è emersa grazie all’utilizzo di nuove tecnologie che in passato non esistevano. I periti mettono in relazione la Strage di Bologna a due attentati compiuti da Carlos in Francia Clamorose novità sono emerse sulla Strage di Bologna a seguito di una nuova perizia ...

F1 - GP Francia 2019 : il trionfo della noia! Piloti legati a troppe norme e alla gestione di gomme e di consumi : “Che barba, che noia, che noia, che barba!“. Ammettiamolo, il GP di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale di F1 2019, è stato tutt’altro che uno spettacolo attrattivo. Al di là della regale e meritata vittoria di Lewis Hamilton (Mercedes), gli spunti sono davvero pochi e, oltre ai complimenti doverosi al britannico, poco si può fare. Al contrario, invece, tanto c’è da dire. Il Circus dibatte ormai da tempo sul come ...