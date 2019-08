In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Agosto | Il Gattopardo si tiene i vitalizi Assegni

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Agosto : Il Pd riesce a litigare pure sulle mozioni per cacciare Salvini : Il doppione Oltre il ridicolo: il Pd litiga anche sui no al leghista Petizione anche della segreteria. L’ex premier stoppa la raccolta firme per cacciare il ministro. Che si diverte su Twitter: “Geniali” di Salvatore Cannavò La Flat Tav di Marco Travaglio Mi scuso con i lettori per la nostra scelta eccentrica di aprire anche ieri la prima pagina con una notizia, anziché con l’ultima minchiata espettorata da Salvini spiaggiato con la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Agosto : Il grande bluff. Sorpresa : il Cipe non ha mai approvato il piano “light” di Delrio : Il dossier Tav, la linea italiana “low cost” è un fantasma: il rebus dei costi La storia – Il taglio della spesa per la tratta nazionale da 5 a 1,9 miliardi non è mai stato approvato dal Cipe. Finora stanziate solo briciole di Luca De Carolise Carlo DI Foggia La comica finale di Marco Travaglio Ormai a parlare di Forza Italia si rischia il vilipendio di cadavere. Però con questo caldo bisogna pure svagarsi un po’. Non so se avete ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Agosto : Caso rubli – La svolta nell’inchiesta di Milano : rubligate: “Due incontri prima del Metropol” Lo sostengono i pm: l’affare del petrolio fu discusso prima sia Roma che a Mosca di Davide Milosa Il Codice Papeete di Marco Travaglio Chissà chi è il giureconsulto che, sul bagnasciuga del Papeete Beach, equivalente leghista delle Frattocchie comuniste, sta erudendo il pupo Matteo sui temi della giustizia. Probabilmente il bagnino, il gelataio, o il ragazzo del cocco. L’altroieri in una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Agosto : Sgominata la cosca dei politici. Retata in Calabria 17 arresti nella ’ndrina Libri : “Voti in cambio di appalti” : Reggio Calabria Politici e ‘ndrine: 17 arresti. “Io sono peggio di Riina” L’inchiesta – Smantellata la rete della cosca Libri: manette al consigliere regionale di FdI Nicolò, ai domiciliari il capogruppo Pd Romeo e il capo dei costruttori di Lucio Musolino Vieni avanti, gretino di Marco Travaglio Sollevando per un attimo il capino dai dati elettorali, che segnalano cinque anni di spaventosa e ininterrotta emorragia di voti, gli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Luglio : Savoini - 150 mila euro dal Marocco caduti nel cesso : Dossier – L’uomo del Rubligate contò la somma in bagno Marocco, missione Salvini-Savoini. I 150mila euro salvati dalla “turca” Ieri-oggi – Nel 2015 la “trasferta”. Sei mesi dopo il lobbista del re consegna i contanti all’allora portavoce di Luigi Franco e Thomas Mackinson Preferisco di No di Marco Travaglio Soltanto in un Paese smemorato come il nostro poteva avere successo lo slogan di Salvini, che l’ha copiato da Renzi, che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Luglio : I due amanti sul Tav. Berlusconi farà votare il testo di Salvini per salvare l’opera inutile : La Trattativa Tav, l’inciucio di B. e Salvini per la mozione contro i 5S Partito degli affari – La Lega e Berlusconi tornano a parlarsi per il dibattito al Senato sull’alta velocità: così il 7 agosto resusciterà il vecchio centrodestra di Ilaria Proieti Traditori no: sconfitti di Marco Travaglio Domenica ero in Val di Susa, a Venaus, invitato dal Festival dell’Alta Felicità a presentare Perché No Tav. E tutti i leader del movimento ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Luglio : M5S - ecco la mozione No Tav che irrita Salvini : “Siete fuori” : Torino-Lione Tav, l’ultima mossa M5S. La Lega: “Dimettetevi” La mozione – Il Testo 5Stelle al Senato: “La Francia ci obbliga a un’opera inutile”. Il Carroccio infierisce: “Allora lasciate” di Carlo Di Foggia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio La prova del bau. “Un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino” (Elisa Isoardi, conduttrice de La prova del cuoco su Rai1, Vero, 8.7). Un altro? La collegiale. “I ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Luglio : Il Partito degli Affari è deluso : nessun’Apocalisse in Val Susa : Il caso “Li abbiamo eletti e fanno Ponzio Pilato”. I No Tav contro M5S Il corteo – Niente scontri, nonostante gli allarmi. Ma la valle non perdona gli ex compagni di battaglia di Andrea Giambartolomei Il ministro dell’Esterno di Marco Travaglio Segnatevi questa frase. È del 4 febbraio 2015, da un’intervista a Panorama: “Pazzesco. Un ministro dell’Interno che twitta su indagini in corso non merita neppure un commento. Il Fatto in sé ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Luglio : La procura “Falso che non possa più collaborare” : La storia “Formigoni potrebbe dire dove sono i soldi” (ma non gli conviene) Spazzacorrotti – L’ex “Celeste” ai domiciliari perché la collaborazione è “impossibile”. Ma il parere della pm Pedio delinea un quadro diverso di Antonella Mascali La leggenda del santo Pignatone di Marco Travaglio Aveva ragione Renzi: “Il tempo è galantuomo”. É bastato attendere nove mesi e il gip ha respinto la richiesta di archiviazione per suo padre ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Luglio : Papà Renzi&C. non si archiviano. Il gip stronca la Procura di Roma : L’inchiesta Consip, il gip non archivia l’inchiesta su Papà Renzi La scelta – Il giudice Sturzo rimanda in camera di consiglio il 14 ottobre anche Lotti, Romeo, Saltalamacchia, Carlo Russo, Bocchino e Gizzi (Grandi Stazioni) di Marco Lillo Sozzani&zozzoni di Marco Travaglio Cari lettori, quando vedete un esponente del Pd stracciarsi le vesti per le presunte tangenti alla Lega, quella di 30mila euro di Arata&Nicastri a Siri ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Luglio : Conte sbugiarda Salvini. Ma nessuno se ne accorge : Informativa – In Senato Conte sui rubli resta solo: 5S assenti, Salvini attacca “Il signor Savoini era a Mosca su invito di Salvini Mai più ai tavoli chi non ha incarichi ufficiali”. Il Pd: “Ora una mozione di sfiducia” Il presidente irritato coi grillini di Paola Zanca Pensieri dal manicomio di Marco Travaglio Mettere ordine e trovare una logica nel manicomio di ieri sarebbe uno sforzo vano, quindi non ci proviamo neppure. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Luglio : I 5 stelle sotto il Tav. L’Annuncio – Conte : “Fermare il Torino-Lione costa più che farlo” : Un anno dopo Ora Conte diventa Sì Tav: “Fermarlo costa troppo” La scelta – Nonostante la stroncatura dell’analisi costi-benefici il premier dà L’Annuncio: “L’Ue darà più soldi, rescindere gli accordi ha un prezzo elevato”. Ma non è così di Carlo Di Foggia Formigodi di Marco Travaglio L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che scarcera Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, dopo ben 5 mesi di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Luglio : Gratti Siri e Giorgetti ed escono B. & Letta. Bomba sulla lega : Intercettati – L’inchiesta – Ecco il presunto incontro tra il leghista e l’imprenditore ritenuto vicino a Messina Denaro Arata a Nicastri jr: “Tuo padre conosce Armando”. È Siri? Vito Nicastri, nel periodo in cui era un uomo libero, prima di finire ai domiciliari nel marzo del 2018 con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ha incontrato – secondo quanto sembra dire Paolo Arata mentre è intercettato – il teorico ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Luglio : Settimana di fuoco – Il premier avverte Salvini e aspetta il suo scritto su Mosca : Lo scontro Autonomia, Conte avvisa Salvini: “Spiego tutto io” Il premier irritato dalla polemica coi governatori, minaccia di “smascherare” la Lega al Sud. E ancora aspetta la nota sul Rubli-gate di Paola Zanca Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Un po’ castrati. “La castrazione chimica? Sarebbe una misura civile. Ma deve essere volontaria e reversibile” (Giulia Bongiorno, Lega, ministro dei Rapporti con il Parlamento, ...