Il suprematismo mondiale e la piccola destra italiana

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) In Russia Putin sta scatenando una durissima offensiva contro gli oppositori che protestano per essere stati addirittura esclusi dalle liste per le prossime elezioni comunali di settembre.Nel passato qualcuno degli oppositori e diversi giornalisti sono stati addirittura assassinati. In un paio di casi la responsabilità è stata data ai soliti ceceni, parte dei quali svolgono il ruolo di killers del regime. Adesso Aleksej Navalnyj, leader dell’opposizione, è stato arrestato e in carcere ha avuto uno strano malore.Il 27 luglio le proteste sono state soffocate con 1.400 fermi mentre adesso ce ne sono stati 800. Le proteste vengono definite come “disordini di massa”, un reato che può comportare una condanna a 15 anni di galera. Siccome gli oppositori protestano perché sono stati esclusi dalle liste allora l’autorità ...

