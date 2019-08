Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) “Penso di votare il provvedimento, le ragioni sono molteplici e per lo più di natura”. Così all’AdnKronos il senatore del M5S Alberto, in vista del voto sul dlbis. “Maioggi penso alla frase di Rino...”. Il senatore, spiegando le ragioni che lo porteranno a votare adel dlbis, ricorre a una citazione dell’ex ministro socialista che definì la“sangue e merda”.“Laè per gli uomini il terreno di scontro più duro e più spietato. Si dice che su questo campo ha ragione chi vince, e sa allargare e consolidare il consenso, e che le ingiustizie fanno parte del grande capitolo dei rischi prevedibili e calcolabili”, spiegava l’esponente del Psi.

enzoraisi : Coerenza = poltrona - HuffPostItalia : Il sì di Airola al Sicurezza bis: 'Voterò a favore. Come diceva Formica, la politica è sangue e merda' - Italia_Notizie : Decreto Sicurezza bis, Airola (M5S): 'Non voterò contro il governo' -