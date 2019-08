Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 5 agosto 2019) Una donna, Dee Gallant, stava facendo un’escursione tra i boschi a Vancouver, in Canada, quando è stata puntata da un. In un primo momento è rimasta affascinata dal felino e si è fatta avvicinare per guardarlo meglio. All’improvviso ha capito che non si trattata di una grande idea. Ilha iniziato a vederla come una preda e ha iniziato a inseguirla. Dopo qualche inutile tentativo di allontanarlo urlando, ha trovato una soluzione alquanto bizzarra. Ha preso il suo smartphone, si è sintonizzata su iTunes e ha fatto partire «Don’t Tread On Me» dei. Risultato? Ilse l’è data a gambe levate e la donna si èta. La storia è stata raccontata dalla stessa Dee Gallant sul suo profilo Facebook ed è diventata virale in poco tempo. Diverse testate americane l’hanno contattata e pubblicato articoli su di lei. Una popolarità che ha ...

Lucyluciana94 : RT @RaRobyscorpione: Il puma sta per attaccarla, lei mette i Metallica a tutto volume e si salva. Il cantante del gruppo le telefona Video… - RaRobyscorpione : Il puma sta per attaccarla, lei mette i Metallica a tutto volume e si salva. Il cantante del gruppo le telefona Vid… - matteteo79 : Sempre detto che il #metal è eccezionale!!!! #Metallica #heavymetal Il puma sta per attaccarla, lei mette i Metall… -