Il primo anno gialloverde è negativo Non perdiamo l' àncora europea

Il primo smartphone con sistema operativo Huawei entro fine anno : (Foto: Vcg/Vcg via Getty Images) Quando Huawei presenterà il primo dispositivo con a bordo il proprio sistema operativo chiamato Hongmeng Os? Secondo quanto emerso nelle scorse ore, riportato dal quotidiano governativo Global Times, uno smartphone con l’inedito Os sarebbe in prossimità di essere presentato addirittura settimana prossima con l’uscita sui mercati posizionata entro la fine dell’anno. C’è un evento ...

Realme va forte e festeggia i 10 milioni di smartphone venduti nel suo primo anno di vita : Realme, il sub-brand di OPPO nato a maggio 2018, ha venduto 10 milioni di smartphone in tutto il mondo nel suo primo anno di attività. L'articolo Realme va forte e festeggia i 10 milioni di smartphone venduti nel suo primo anno di vita proviene da TuttoAndroid.

Il primo smartphone Huawei con Hongmeng OS potrebbe arrivare entro fine anno : Si fanno sempre più insistenti le voci relative all'imminente presentazione di Hongmeng OS, che potrebbe arrivare entro fine anno su uno smartphone fascia media. L'articolo Il primo smartphone Huawei con Hongmeng OS potrebbe arrivare entro fine anno proviene da TuttoAndroid.

Dal primo ottobre non si venderanno più biglietti e abbonamenti solo ferroviari per viaggiare tra Milano e Monza : Lo ha deciso la giunta regionale di centrodestra: si potranno usare solo i nuovi biglietti integrati, in certi casi a costi parecchio maggiori

Il primo stipendio non si scorda mai. Cosa hanno comprato i vip? - : Marina Lanzone La tentazione di spendere tutti i soldi appena guadagnati è forte. Alcuni hanno acquistato auto di lusso, gioielli, scarpe e macchinette del caffè. Altri, invece, hanno voluto condividere questa gioia con la famiglia Dopo anni di gavetta, ore di lavoro gratis e incessante, ecco arrivare il primo stipendio. Piccolo o grande che sia, la tentazione di togliersi qualche sfizio viene un po’ a tutti. Vip compresi, che con i ...

Giulia De Lellis in uscita il suo primo libro "Le corna stanno bene su tutto" : «Rivela i tradimenti di Damante» : Su Leggo.it le ultime novità. Giulia De Lellis ha annunciato su Instagram l'uscita del suo primo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, prevista per il 17...

Il primo smartphone di Samsung con fotocamera da 64 megapixel potrebbe non arrivare sul mercato quest’anno : Samsung sembra avere abbandonato l'idea di uno smartphone con fotocamera da 64 megapixel, rimandando il progetto al prossimo anno. L'articolo Il primo smartphone di Samsung con fotocamera da 64 megapixel potrebbe non arrivare sul mercato quest’anno proviene da TuttoAndroid.

Lorenzo Battistello - l’ex concorrente del primo Grande Fratello rivela : “Mi hanno tolto un tumore maligno” : “Otto mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, otto mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, otto mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’inizio”. A rivelarlo in un post su Instagram è Lorenzo Battistello, concorrente della prima edizione del Grande Fratello assieme a Pietro Taricone, Rocco Casalino e Marina La Rosa. Lui, divenuto popolare diciannove anni fa come “il cuoco” del primo ...

Coppetta mestruale - primo studio conferma : è sicura - ecologica e low cost (ma poche donne lo sanno) : La Coppetta mestruale, inserita nella vagina per raccogliere il flusso di sangue, è sicura, low cost ed ecologica. Per la prima volta arriva la conferma da uno studio ufficiale che raccoglie le informazioni pubblicate in questi anni sull’argomento. Vediamo insieme cos’è la Coppetta mestruale e perché è sicura.Continua a leggere

In Sudan i militari e i civili hanno firmato il primo dei due documenti parte dell’accordo per la condivisione del potere : A Khartoum, la capitale del Sudan, civili e militari hanno firmato la “dichiarazione politica”, uno dei due documenti parte dell’accordo per la condivisione futura del potere, trovato per mettere fine alle violenze e allo stallo successivi alla destituzione dell’ex presidente