Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) “Passate oltre 24 orenotizia che ladi Monfalcone vuole schedare iessori di, è imbarazzante l’assordante silenzio del ministro dell’Istruzione. Che aspetta Bussetti a intervenire per tutelare la libertà degli insegnanti? Perché non esprime solidarietà a chi viene minacciato di? È il ministro della Scuola o della Lega?”. Lo scrive su facebook la vicepresidente del Pd e capogruppo dem in commissione Cultura alla Camera, Anna Ascani.La vicenda è stata ricostruita così dall’Ansa:Troppidi, o almeno troppiche negli Istituti di Monfalcone criticano apertamente in classe le ordinanze dellaAnna Maria Cisint, già passata alle cronache per avere toltobiblioteca comunale il Manifesto e Avvenire. Così la prima ...

ivomez : RT @HuffPostItalia: Il Pd contro la 'schedatura' dei prof di sinistra voluta dalla sindaca leghista di Monfalcone: 'Bussetti difenda gli in… - HuffPostItalia : Il Pd contro la 'schedatura' dei prof di sinistra voluta dalla sindaca leghista di Monfalcone: 'Bussetti difenda gl… - malikapollo : @MarioKaos81 @chiaralucetw Polizia mandata a minacciare chi espone striscioni contro SAlvini o chi filma abusi del… -