Il killer di Dayton ha ucciso anche la sorella nella strage in Ohio

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) La polizia di, in, ha identificato il responsabile della sparatoria in cui sono morte 9 persone: si tratta di Connor Betts, 24 anni e fratello di una delle vittime. Lo riporta la CNN. Betts è statodopo 30 secondi dalla polizia sull’uscio di un bar, dopo aver sparato dozzine di proiettili in mezzo alla strada . Tra le vittime c’èladi 22 anni, Meghan Betts. VIDEO - La polizia uccide l’attentatore disull’uscio del bar Ilha usato un fucile ad alta capacità, acquistato online in Texas e spedito nel negozio di armi di, e aveva addosso una maschera, un giubbotto anti proiettili e dei tappi. “Tutte le vittime erano di queste parti, è una tragedia immensa”, ha detto il governatore Mike DeWine. “Non importa da dove venissero, sono tutte vittime. ...

