Il governo della Nuova Zelanda vuole depenalizzare l’aborto

Migranti - Open Arms salva 52 persone al largo della Libia. Il governo italiano vara divieto di ingresso nelle acque nazionali : L’Ong Open Arms ha recuperato 52 Migranti nel Mediterraneo. Ma il Governo italiano ha emanato un provvedimento di “divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane”, firmato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e dai colleghi Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Secondo quanto comunicato dall’Ong spagnola, Oscar Camps, l’imbarcazione “stava affondando. Entrava acqua e ne aveva imbarcata così ...

Giustizia - Salvini : “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. Ma il M5s : “Ostruzione per bloccare la riforma della prescrizione?” : Dopo il tormentato cdm fiume sulla riforma della Giustizia conclusosi dopo mezzanotte, le tensioni nel governo non sembrano attenuarsi. Dal Carroccio si continua a criticare la bozza presentata dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “La Lega non vota una non riforma, vuota e inutile”, dicono, con Matteo Salvini che da Milano Marittima rincara la dose: “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. La controparte ...

Matteo Salvini impone una pericolosissima fiducia. Ecco il giorno della crisi di governo (cercata?) : "Si sono fatti fregare...". Matteo Salvini si arrabbia con i suoi. Dopo il CdM fiume di ieri, fioccano le ricostruzioni e i retroscena. Il vicepremier parla dei grillini che si sarebbero fatti "scodellare un testo da gattopardi, che non cambia nulla, scritto dai magistrati del ministero". Si legge s

M5s - fonti confermano : "Martedì crisi di governo sul decreto sicurezza-bis" - i 15 killer della maggioranza : Voci dal Senato. Voci che danno il governo gialloverde davvero appeso un filo. Come è noto, la maggioranza dispone solo di due voti in più rispetto alle opposizioni, 163 contro 161 (alla maggioranza manca anche il voto di Umberto Bossi, ancora in precarie condizioni di salute). E come è altrettanto

governo - adesso è il M5s a chiedere i ‘sì’ della Lega (entro settembre). Di Maio : “Ci appoggino sul taglio dei parlamentari e dei loro stipendi” : Luigi Di Maio manda a Matteo Salvini lo stesso messaggio recapitatogli dal leader della Lega: anche adesso “servono i ‘sì’ all’interno del Governo“. Il riferimento è all’inizio della discussione, in Commissione alla Camera, della legge sul taglio dei parlamentari voluta dal Movimento 5 Stelle. “Buongiorno, ho una bella notizia – ha esordito il vicepremier pentastellato durante una diretta Facebook ...

I migranti ancora a bordo della Gregoretti e i due mondi paralleli del governo sulla Tav : Il funerale del brigadiere Cerciello. Succedono cose già gravi per conto loro, ma se alla gravità si aggiunge la grevità allora sono guai. E viene minata la capacità di funzionamento della democrazia, dello stato di diritto, del sistema liberale. I nemici di questi tre pilastri dell'efficienz

governo - incontro Di Maio-Salvini : pranzo di un’ora per fare il punto della situazione : Faccia a faccia, come non accadeva da due settimane: Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati a pranzo a Palazzo Chigi, dopo giorni di accuse a distanze fino alla sfiorata crisi di Governo. L’ultimo scontro ha riguardato l’informativa di Giuseppe Conte al Senato sul caso Lega-Russia, ma sullo sfondo ne rimangono altri: dal Tav all’Autonomia, dalle questioni europee alla futura manovra. Oggi però entrambi i vicepremier ...

Matteo Salvini - crisi di governo posticipata : le ragioni della scelta - come farà fuori il M5s : Matteo Salvini vuole tenere ancora in vita la legislatura. Almeno fino a quando la popolarissima riforma del taglio ai parlamentari non venga attuata. Il leader della Lega non può permettersi di perdere consensi a favore di quegli alleati che questo provvedimento lo hanno proposto. Il via libera all

Decreto sicurezza bis - il governo incassa la fiducia della Camera : La Camera dei deputati ha votato a favore della questione di fiducia posta dal governo sul Decreto sicurezza bis. Voto favorevole è arrivato dalle due forze di maggioranza (Movimento 5 Stelle e Lega), contrarietà assoluta per Pd e Leu, mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno detto no alla fiducia ma voteranno a favore del provvedimento.Continua a leggere

Il nuovo governo della Grecia vuole cancellare il “diritto di asilo universitario” : Cioè quella legge – unica in Europa, approvata dopo la fine della dittatura – che vieta alla polizia di entrare nelle università

Il governo Usa avvia un’indagine antitrust sui colossi tecnologici della Silicon Valley : La nota non specifica quali saranno le aziende oggetto dell'indagine, ma tutto lascia intendere che si riferiscano a Google, Facebook (che controlla anche Instagram e Whatsapp) e Amazon

«Arata fece pressioni perché Siri avesse un incarico nel governo» - le intercettazioni della Dia : «Nei giorni precedenti alla formazione dell'attuale governo, Paolo Arata si prodigava, su richiesta esplicita di Armando Siri, affinché quest'ultimo ottenesse un importante...

Gué Pequeno : "Il successo della trap? Tutto è possibile. C’è Salvini al governo" - : Sandra Rondini Per il rapper milanese il successo della trap tra i ragazzini, con i genitori che invece di stare attenti ai testi hard delle canzoni, li accompagnano ai concerti, è il segno di come in Italia Tutto possa accadere “Grazie ai ragazzini è diventato accettato e accettabile che nelle canzoni si parli di drog, fig*e e soldi. Quando lo facevamo coi Club Dogo, anni fa, ci insultavano. Adesso mi mettono in braccio i figli e mi ...

La tregua armata del governo sui fronti della Tav e dell'autonomia : Prosegue la tregua armata, nel governo, tra M5s e Lega. In uno scenario in cui, dopo i 'colpi' diretti della settimana scorsa, Matteo Salvini e Luigi Di Maio cercano di tenersi fuori dalla contesa sull'autonomia, le tensioni sono state 'traslate' nel botta e risposta tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i governatori leghisti, Luca Zaia e Attilio Fontana. Il leader leghista è da venerdì coi figli e, a parte comizi ...