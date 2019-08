Il Global Warming spaventa l’Italia | ghiacciai delle Alpi dimezzati nell’ultimo secolo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) “Nell’ultimo, ihanno perso il 50% della loro copertura. Di questo 50%, il 70% è sparito negli ultimi 30 anni”. Lo rivela Renato Colucci, glaciologo del Cnr, in una intervista all’ANSA. “Ini si stanno ritirando a una velocità senza precedenti in migliaia di anni – spiega -. Isotto i 3.500 metri di quota sono destinati a sparire nel giro di 20-30 anni. Le temperature medie degli ultimi 15 anni non ne permettono la sopravvivenza sotto questa quota”. “Quello che ci dicono i carotaggi fatti sui ghiacci di Groenlandia e Antartico – spiega ancora il glaciologo – è che nell’ultimol’aumento della CO2 nell’atmosfera è stato cento volte più rapido che in qualsiasi altra epoca negli ultimi 800.000 anni. E la responsabilità non può che essere ...

