Il dramma delle gemelline siamesi senza futuro | il papà | “Non sceglierò quale uccidere”

Fonte : fanpage

(Di lunedì 5 agosto 2019)un intervento chirurgico, un giorno le gemellemoriranno. Con un intervento, una sopravvivrebbe e l’altra no. Il, un ex manager senegalese volato a Londra nella speranza di dar loro un, ha deciso di non prendere questa decisione: “Sarò qui con loro, fino alla fine, non posso decidere di uccidere unadue, le amo entrambe”.Unche decide di rifiutare l’intervento chirurgico che avrebbe comportato il sacrificio di unasue due bambine, “ghiaccio e fuoco” come le chiama lui. Non può sceglieresacrificare e così non ne salverà nessunadue. È latica storia di Marieme e Ndeye, due bimbedi tre anni che condividono l'apparato digerente, il fegato e hanno solo tre reni. Il loro, un ex manager senegalese che si chiama Ibrahima Ndiaye, dal suo Paese è volato a Londra per cercare di dare speranza alle figlie ma in ospedale, ...

dadeonlain : RT @ARIZONA49: Lo scandalo #Bibbiano coinvolge, a mio parere, anche i cattolici. Possibile che un così grande dramma di tante famiglie, i V… - DurgaDe89757362 : RT @GiorgiaMeloni: Il PD, che non voleva si parlasse di #Bibbiano, nomina la commissione d'inchiesta sugli affidi illeciti prendendosi la p… - MgMariagrazia : RT @GiorgiaMeloni: Il PD, che non voleva si parlasse di #Bibbiano, nomina la commissione d'inchiesta sugli affidi illeciti prendendosi la p… -